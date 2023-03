¿Cómo afecta el café a la salud de los riñones?

Hay algunas bebidas como el alcohol en exceso o los refrescos de cola que han sido señalados por ser dañinos para los riñones, ¿pero qué hay del café?

Esa taza de café humeante que te espera cada mañana tiene efectos secundarios en tu cuerpo, algunos positivos, aunque otros no tanto.

Esta es la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua, su reacción es distinta en cada persona, ya que uno de sus principales ingredientes es la cafeína, que en algunas provoca placer, estado de alerta y concentración, mientras que en otras trae consigo temblores, ansiedad e insomnio.

Un consumo moderado de café (de 3 a 5 tazas diarias) se ha asociado con una dieta saludable, pues es bajo en calorías y contiene:

Cafeína

Vitamina B2 (riboflavina)

Magnesio

Sustancias químicas vegetales: polifenoles como el ácido clorogénico y el ácido quínico, y diterpenos como el cafestol y el kahweol.

El café es una bebida con beneficios para la salud. (Foto: Shutterstock).

¿Tomar café daña los riñones?

Esta bebida ha sido estudiada durante décadas, gracias a sus polifenoles se le ha asociado con beneficios como menor riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer de endometrio y de hígado, neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer e incluso se le se relaciona con un menor riesgo de muerte prematura.

Sobre su actuación sobre los riñones, también se han desarrollado incontables investigaciones, aunque no son concluyentes del todo: mientras algunos señalan que el exceso puede ser dañino para este órgano, otros lo reconocen como un elemento para prevenir cálculos en los riñones.

Una investigación de Kidney International Reports (publicada en mayo de 2022) apunta que el consumo habitual de café se asocia con una menor incidencia de enfermedad renal crónica y, según sus conclusiones, también podría reducir el riesgo de lesión renal aguda.

En enero de este año, un nuevo estudio de las universidades de Toronto (Canadá) y Padua (Italia) reveló que beberlo puede ser perjudicial para ciertas personas, de acuerdo con sus resultados, quienes metabolizan lentamente la cafeína tienen tres veces más probabilidades de desarrollar disfunción renal.

De acuerdo con Eat this, not that, además, el café contiene oxalato, una sustancia presente en diversos alimentos y bebidas que puede aumentar el riesgo de cálculos renales en determinadas personas si se consumen en exceso. Para que esto suceda tendrá que ser una cantidad demasiado elevada.

Es decir, puedes consumirla de forma cotidiana de forma moderada sin que esto represente un daño para tus riñones, solo cuida el exceso y lo que añades al café.

El refresco de cola es una de las bebidas que más daño hace a la salud de los riñones. (Fotos: Shutterstock).

¿Las personas con enfermedades renales pueden tomar café?

National Kidney Foundation considera que el café es una bebida aceptable incluso para los enfermos renales, “si se consume con moderación, plantea pocos riesgos... las investigaciones no han demostrado que beber de 3 a 4 tazas de café al día aumente el riesgo de enfermedad renal o aumente la tasa de disminución de la función renal”.

Sin embargo, dicha asociación agrega que se deben considerar estos aspectos: