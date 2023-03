¿Cuál es la bebida que hace más daño a los riñones?

Hay bebidas para cada ocasión: desde esa copita de vino para la tarde, una cerveza para los días calurosos, un café para sentirse más alerta en la mañana, un refresco para acompañar taquitos... pero de todas esas posibilidades, ¿qué bebida hace más daño a los riñones?

Varios aspectos en la vida cotidiana pueden influir en la salud de dicha parte del cuerpo, desde hacer o no ejercicio, llevar una dieta equilibrada, fumar mucho, y hasta las bebidas que forman parte de la vida diaria.

Existen varios alimentos y bebidas que a la larga pueden afectar la salud de los riñones, la organización de salud National Kidney Foundation advierte por ejemplo sobre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, ya que el alcohol afecta muchas partes del cuerpo, incluso estos órganos:

“Un poco de alcohol, uno o dos tragos de vez en cuando, por lo general no tiene efectos graves. Sin embargo, beber en exceso (más de cuatro tragos al día) puede afectar su salud y empeorar la enfermedad renal”.

Según el National Institutes of Health (NIH), los riñones se encargan de:

Eliminar los desperdicios de la sangre.

Quitar el exceso de agua del cuerpo, en forma de orina.

Mantener el equilibrio de sustancias químicas (como sodio, potasio y calcio) en el cuerpo.

Elaborar hormonas para controlar la presión arterial

Estimular la médula ósea para que produzca glóbulos rojos.

Además de una gran cantidad de ‘chelita’ o demás bebidas alcohólicas, hay una en especial que se ha relacionado con graves daños a la salud de los riñones y probablemente forma parte de tu mesa: los refrescos, tanto dietéticos como regulares, encabezan la lista de lo más dañino para la salud de los riñones, según Eat this, not that.

De hecho, el refresco debe evitarse en la medida de lo posible por ciertos grupos que tienen:

Diabetes

Enfermedad renal existente

Cálculos renales

Personas con antecedentes familiares de enfermedad renal

¿Por qué el refresco afecta a los riñones?

Alto contenido de azúcar

Las bebidas azucaradas han desplazado al agua simple, fundamental para la salud de los riñones, pero no sustituyen su función.

“Beber suficiente líquido ayudará a mantener la orina menos concentrada con productos de desecho... La mayor parte del líquido que beba debe ser agua, es mejor que los refrescos, las bebidas deportivas o el café/té”, dice National Kidney Foundation.

Un estudio de 2015 publicado en la revista Nephrology mostró que el consumo de más de cuatro porciones por semana de bebidas endulzadas con azúcar y refrescos carbonatados endulzados con azúcar se asocia con una mayor prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica.

Según Eat this, not that, sucede que una gran cantidad de azúcar en la sangre puede dañar los vasos sanguíneos en los riñones, en este modo, el alto nivel de azúcar en la sangre y la diabetes se vuelven factores de riesgo para desarrollar enfermedades del riñón.

National Kidney Foundation comenta que los refrescos y otras bebidas azucaradas también pueden aumentar el riesgo de cálculos si contienen jarabe de maíz rico en fructosa.

Ácido fosfórico

El ácido fosfórico es uno de los ingredientes de los refrescos, especialmente en los de cola, pues las que son de color oscuro tienen una mayor cantidad que las claras.

Según el NIH, las investigaciones indican que las bebidas con este ingrediente se asocian enfermedades renales, en especial para quienes beben dos o más refrescos de cola por día.

De acuerdo con Mayo Clinic, los riñones sanos eliminan el fósforo excedente de la sangre, pero si no funcionan bien podrían presentar altos niveles en la sangre y mostrar mayor riesgo de sufrir enfermedad cardiaca, debilidad ósea, dolor articular e incluso la muerte.

Dicha instancia de salud detalla que en la industria de alimentos se agrega fósforo para mejorar su sabor, evitar la decoloración o conservarlos, uno de los añadidos comunes es el ácido fosfórico presente en refrescos de cola.