¿Adiós ‘chelita’? 6 efectos secundarios de tomar mucha cerveza a la semana

¡El fin de semana sabe a ‘cheve’! Es común que a lo largo de los días de descanso, algunas personas salgan de fiesta con los amigos a destapar unas ‘chelitas’ frías, sin embargo, el consumo excesivo de cerveza puede tener efectos secundarios.

Ya sea para darse un ‘gustito’ o pasar el rato con los amigos, la cerveza es bastante popular, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el mexicano consume alrededor de 1.3 litros a la semana.

¿Cuántas cervezas se recomiendan al día?

El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, a través de la profesional Ascensión Marcos se recomienda que el consumo recomendado por día sea:

Hombres: entre una y dos cervezas diarias (aproximadamente 700 mililitros, lo equivalente a 28 gramos de alcohol).

Mujeres: una cerveza diaria (aproximadamente 400 mililitros, lo equivalente a 16 gramos de alcohol).

Sin embargo, no se trata de una invitación a beber cerveza de manera diaria, solo se trata de una cantidad estimada para evitar la ingesta excesiva.

El consumo del líquido que proviene de la cebada puede resultar en algo perjudicial para la salud, pues el exceso trae complicaciones significativas en el cuerpo humano.

¿Cuáles son los efectos secundarios de tomar cerveza?

Es importante resaltar que, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la ingesta excesiva de alcohol en general puede provocar problemas cardiovasculares, debilitamiento del sistema inmune y problemas de memoria.

Aumento de peso

Aunque la creencia popular insiste en que la cerveza provoca la panza ‘chelera’, en realidad ésta se trata del resultado de una serie de malos hábitos alimenticios.

Sin embargo, beber regularmente esa ‘cheve’ puede propiciar un aumento de peso, pues una lata media de cerveza contiene alrededor de 150 calorías, según Nutrition Twins si bebes una lata de cerveza al día, en el transcurso del año esto puede conducir a más de 7 kilos adicionales al año.

El sitio especializado de Eat this, not that detalla que la cerveza puede acumular demasiadas calorías vacías para el cuerpo humano; sin embargo, los hábitos alimenticios y ejercicio también son factores importantes para determinar este tipo de resultado.

Hinchazón

Otro efecto importante que podría ocasionar la cerveza es inflamación, un proceso en el que las células inmunitarias que atacan a un organismo externo y provocan hinchazón en ciertas partes.

Según el sistema médico estadounidense UNC Health, el consumo de alcohol irrumpe con la digestión de azúcares y el balance de bacterias en el sistema digestivo. El consumo excesivo en este tipo de bebidas provoca que haya una irrupción y se provoque inflamación que resulta en incomodidad en la parte del abdomen.

Aumento de presión arterial

Eat this, not that también comenta que existe la posibilidad de que el alto consumo de cerveza aumente la presión arterial.

Según Nutrition Twins, al beber demasiado de esta bebida los vasos sanguíneos se contraen porque aumenta la hormona renina y a la par disminuye la cantidad de orina que elimina tu cuerpo.

Deshidratación

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas, como la cerveza, puede propiciar que el organismo sufra de una deshidratación.

De acuerdo con la organización independiente para la educación sobre el alcohol de Reino Unido, Drinkware, el alcohol actúa como un agente diurético que propicia la pérdida de agua a través de la orina.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reafirma que la ‘chela’ no es la excepción, ya que ocasiona una inhibición de cierta hormona que provoca la pérdida de líquidos:

“Está demostrado que las bebidas con un contenido igual o mayor a un 4% de alcohol (tu cerveza contiene alrededor de 4.5%) retrasan el proceso de recuperación por su conocido efecto diurético, incluso se puede perder agua equivalente a un 1% del peso corporal”.

Riesgo de desarrollar diabetes

De acuerdo con Nutrition Twins, al tomar mucha cerveza se disminuye la efectividad de la insulina en la sangre por lo que los niveles de azúcar aumentan. Esto puede propiciar el riesgo de desarrollar un padecimiento como la diabetes.

Eat this, not that asegura que los consumidores de la bebida deben de considerar las cantidades en las que beben, se recomienda que las personas que tengan duda sobre las afectaciones que la cerveza está provocando en su cuerpo deben de asistir al médico para conseguir un análisis profesional.

Puede disminuir la esperanza de vida

El tomar alcohol en exceso tiene percances directos con los órganos internos de un individuo. En el caso de la cerveza es posible que la esperanza de vida se vea afectada.

El sitio de Eat this, not that manifiesta que el beber semanalmente 15 cervezas de 354 ml puede afectar al cuerpo humano hasta llevarlo al punto de consecuencias fatales. Según Nutrition Twins, hay un estudio donde se revela que cuanto más se bebe, aumenta el riesgo para la esperanza de vida.

¿Qué personas no deberían tomar cerveza?

Aparte de los efectos que puede provocar la ingesta de cerveza, existen grupos de personas que deberían abstenerse del líquido y las bebidas alcohólicas. De acuerdo con Eat this, not that se trata de los siguientes individuos:

Personas con diabetes por el contenido calórico de la cerveza.

Individuos con intolerancia al gluten.

Personas que padezcan problemas de hígado como cirrosis y hepatitis.

Personas embarazadas.

Personas con síndrome de intestino irritable.

Personas que padecen problemas gastrointestinales.

Personas que buscan perder peso.