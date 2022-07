Que no te dé ‘sed de la mala’: Estos 11 grupos de personas no deben beber cerveza

La cerveza no está indicada para todos los grupos de personas. (Foto: Shutterstock)

La cerveza es una de las bebidas más populares en el mundo, su sabor refrescante es codiciado en tiempos de calor, época en la que especialmente causa esa llamada ‘sed de la mala’ que solo se extingue con un burbujeante “ahhhhhhh”; sin embargo, su consumo no está indicado para todas las personas.

Esta bebida alcohólica no siempre se ha consumido en este territorio, comenzó a hacerse en 1544, con el paso del tiempo comenzó a aumentar su producción y popularidad, a la par, en México iniciaron los cultivos de cebada y otros ingredientes, ya en el siglo XX fue creciendo su consumo hasta volverse una de las favoritas en el país, para la década de los 70 incluso nacieron las micheladas.

¿Quiénes no pueden beber cerveza?

En principio, la cerveza es un tipo de bebida alcohólica que entra en todas las advertencias de su tipo, aunque tiene sus particulares riesgos según cada persona.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el uso nocivo de alcohol es uno de los factores causantes de más de 200 enfermedades y trastornos; incluso puede provocar defunciones y discapacidades a edad temprana.

Harvard T.H. Chan School of Public Health recomienda: “Beber con moderación puede ser saludable, pero no para todos. Debe sopesar los beneficios y los riesgos; por eso no está incluido en el Plato de Alimentación Saludable”.

Como sucede con muchos alimentos y bebidas, el abuso en su consumo de cerveza es un gran problema para la salud, aunque hay grupos poblacionales que no deberían tomarla en absoluto, diversos especialistas coinciden en que estos son los casos en que debe evitarse:

Personas embarazadas

Ingerir alcohol en esta condición aumenta riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y otros padecimientos que ponen en riesgo la salud.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos explican que puede ser causante de que el recién nacido tenga una discapacidad.

Personas celiacas

Quienes tienen esta afección autoinmune que daña al revestimiento del intestino delgado al ingerir gluten (presente en ingredientes de la cerveza como el trigo, la cebada y el centeno). Como alternativa, hay marcas que ofrecen cerveza sin gluten.

Personas con diabetes

La cerveza puede afectar los niveles de glucosa en la sangre y desencadenar hipoglucemia.

“La cerveza puede inducir rápidamente un aumento en el nivel de azúcar en la sangre del paciente o, en ayunas, puede causar un aumento rápido de la insulina y causar hipoglucemia, que también es peligrosa”, explica el doctor Jonathon Kung, gastroenterólogo de Mount Sinai, en un artículo del sitio especializado Eat this, not that.

La American Diabetes Asossociation (ADA) explica que además es dañino combinar con alcohol los medicamentos para controlar la diabetes como la insulina en particular la insulina, pues existe el riesgo de padecer bajos niveles de azúcar en la sangre. Tampoco está indicado para personas con prediabetes.

Personas alcohólicas

Por su condición tampoco se recomienda que consuman ni siquiera cerveza sin alcohol, ya que podrían presentar un pequeño porcentaje de éste.

Personas con problemas de hígado

Si se padece una enfermedad hepática como cirrosis, hepatitis, enfermedad del hígado graso no alcohólico o colangitis, el beber cerveza puede empeorarlo y contribuir a otras enfermedades como cáncer de hígado.

“La cerveza es alcohol que, cuando es metabolizado por un hígado ya irritado (a menudo en el contexto de cirrosis, hepatitis viral o enfermedad autoinmune), puede acelerar aún más el daño al parénquima del hígado y, en última instancia, puede provocar una disminución de la función hepática”. dice Kung.

Personas con depresión

El consumo de alcohol puede agravar síntomas de la depresión y ansiedad, ya que la bebida es un depresor del sistema nervioso; además, combinar los medicamentos para estas afecciones con alcohol es riesgoso.

Personas con acidez estomacal

El alcohol es un irritante capaz de empeorar la acidez estomacal, así que es mejor evitarlo.

“Se sabe que la cerveza debilita la capacidad de cierre del esfínter esofágico inferior (que separa el estómago del esófago), lo que provoca que más ácido se revierta en el esófago y provoque síntomas de acidez estomacal”, describe Kung.

Personas con problemas de corazón

Si se tienen padecimientos cardiovasculares un consumo constante y excesivo y alcohol puede ser dañino y debilitar este órgano.

Personas con hipertensión

En personas hipertensas, hay estudios que ha relacionado el consumo de altas dosis de alcohol con el aumento de la presión.

Personas con sobrepeso o que buscan perder peso

En este grupo el consumo de cerveza puede afectar el déficit diario de calorías necesario para perder peso.

“La cerveza contiene entre 100 y 200 calorías con poco valor nutricional”, dice Kung.

Siempre es mejor consultar a un especialista en nutrición.

Personas con el síndrome de intestino irritable (SII)

Para quienes tienen SII, “la cerveza a menudo causa hinchazón, gases, diarrea y, a veces, dolor abdominal al irritar la pared del intestino o causar retención de líquidos en algunos pacientes”, dice Kung.