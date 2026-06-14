Gran Premio de Barcelona-Cataluña EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera de ‘Checo’?

Checo larga desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Barcelona. (Foto: Cadillac F1 Team/ EFE)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 llega al Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima fecha del campeonato y primera edición de esta prueba bajo ese nombre. La atención para la afición mexicana está con un ojo en el Mundial 2026 y otro en Sergio ‘Checo’ Pérez, quien busca sumar sus primeros puntos del año después de un complicado paso por el GP de Mónaco.

‘Checo’ ganó y perdió su primer punto el GP de Mónaco, el fin de semana pasado, cuando cruzó la meta en la décima posición, pero dos sanciones posteriores modificaron la clasificación final y el mexicano cayó al decimoquinto lugar. Así, llega a Montmeló con el objetivo de abrir su cuenta en la temporada.

Mientras tanto, el gran protagonista del campeonato es Andrea Kimi Antonelli. El italiano de Mercedes lidera el Mundial con 156 puntos y llega a España después de conquistar su quinta victoria consecutiva en Mónaco.

Ningún piloto que haya ganado cinco carreras seguidas dejó escapar posteriormente el campeonato mundial. Antonelli intentará ampliar esa racha en un circuito con gran tradición dentro de la categoría.

Gran Premio de Barcelona-Cataluña: Fecha, horario y canal para ver en México

La carrera del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 se disputa este domingo:

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Hora: 07:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Sky Sports y F1 TV

Cobertura minuto a minuto: El Financiero Deportes

Parrilla de salida del Gran Premio de Barcelona-Cataluña

La clasificación del Gran Premio de Barcelona comenzó con una Q1 muy complicada para Sergio ‘Checo’ Pérez. El mexicano nunca encontró el ritmo necesario para meterse entre los 15 más rápidos y, pese a montar neumáticos nuevos para su último intento, quedó eliminado en el primer corte.

La gran tensión llegó en la Q3, cuando la pelea por la pole apenas comenzaba a tomar forma. Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari y se estrelló contra uno de los muros a la salida de la curva 4, provocando una bandera roja que detuvo la sesión y dejó todo por definirse en los últimos minutos.

Tras reaunudarse, Mercedes dio la sorpresa. Kimi Antonelli llegó a colocarse momentáneamente en la primera posición y George Russell respondió de inmediato para recuperar la cima. Cuando parecía que nadie podría acercarse a ellos, Lewis Hamilton firmó una gran última vuelta para ascender al segundo puesto, aunque no fue suficiente para impedir que Russell se quedara con la pole position del GP de Barcelona.

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Isack Hadjar (Red Bull)

Oscar Piastri (McLaren)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Nico Hülkenberg (Audi)

Charles Leclerc (Ferrari)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

Oliver Bearman (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Alexander Albon (Williams)

Sergio Pérez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Lance Stroll (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

¿Cómo es el Circuito de Barcelona-Catalunya?

El Circuit de Barcelona-Catalunya, ubicado en Montmeló, en las afueras de Barcelona, es una de las pistas más conocidas del calendario de la Fórmula 1. Durante 35 años albergó el Gran Premio de España y ahora recibe el primer Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

El trazado tiene una longitud de 4,657 metros y cuenta con 14 curvas. La carrera está programada a 66 vueltas, para completar una distancia total de 307.2 kilómetros.

El circuito también guarda buenos recuerdos para Fernando Alonso, quien consiguió allí dos de sus 32 victorias en la Fórmula 1: una en 2006 y otra en 2013, la más reciente de su trayectoria en la categoría.

De acuerdo con los registros históricos, los pilotos con más triunfos en esta pista son Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos con seis victorias.

Además, para este fin de semana Pirelli seleccionó los neumáticos de la gama intermedia:

C2 (duro)

C3 (medio)

C4 (blando)

La cita en Montmeló también será una nueva oportunidad para medir el dominio de Antonelli y para que Checo Pérez intente dar un paso adelante con Cadillac en una temporada de adaptación para la escudería estadounidense.

Con información de EFE.