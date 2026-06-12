‘¡Te lo mereces, Raúl!’: La historia de Marck del Águila, el aficionado que se volvió meme del Mundial 2026

Marck del Águila ha sido apodado ‘el primer meme del Mundial 2026’, ya que su reacción ante el gol de Raúl Jiménez se viralizó. (Foto: EFE/Imagen generada con IA Gemini)

La imagen de Marck del Águila, un aficionado de la Selección Mexicana, celebrando el gol con el que Raúl Jiménez firmó el 2-0 en el partido de México vs. Sudáfrica le dio la vuelta a internet y lo convirtió en el llamado ‘primer meme del Mundial 2026’.

Todo debido a que el joven se grabó a sí mismo mientras celebraba el triunfo del equipo de Javier ‘El Vasco’ Aguirre, una acción que dividió opiniones: mientras algunos la tomaron con humor, otros la criticaron.

Uno de ellos fue el periodista David Faitelson, quien cuestionó la presencia de influencers en los partidos de futbol si su principal objetivo es grabarse para subir contenido a redes sociales y obtener reacciones.

“¿Se están grabando ellos mismos? La batalla por los ‘likes’ y por la monetización a través de las redes sociales. La ‘generación’ de los creadores de contenido parece también una ‘generación del egocentrismo’. Nada es más importante que ellos”, escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, no siempre una imagen dice más que mil palabras, ya que, como ocurre con muchos memes, detrás existe una historia y sí, hay una explicación de por qué Marck del Águila se grabó a sí mismo durante la celebración.

Historia detrás del ‘primer meme del Mundial 2026’: ¿Qué pasó con Marck del Águila?

En un video, el creador de contenido explicó que los influencers acreditados no pueden grabar las acciones del partido debido a las restricciones relacionadas con los derechos de transmisión de la FIFA.

Además, respondió directamente a David Faitelson: “Me sorprende, tú siendo periodista, que no preguntaras qué pasó o por qué pasó así. Tú sabes que grabar a la cancha está prácticamente negado por la competencia”, dijo en su video.

El influencer también cuestionó que se señale a los creadores por grabarse a sí mismos cuando son precisamente las restricciones sobre los derechos audiovisuales las que limitan el tipo de contenido que pueden publicar desde los estadios.

Por ese motivo, mientras se disputaba el partido entre México y Sudáfrica, Marck optó por enfocar la cámara hacia él mismo y registrar su reacción al segundo gol de la Selección Mexicana, anotado por Raúl Jiménez.

En el video también se le escucha muy emocionado por lo que ocurría en la cancha: “Bien, Raúl, te lo mereces, Raúl. Este es tu Mundial, tu mamá está orgullosa”, gritó desde las tribunas.

Tras convertirse en tendencia, el creador tomó con humor la situación e incluso bromeó sobre las críticas que recibió por aparecer en cámara durante la celebración.

Lejos de lamentar la viralización del video, Marck aseguró que la experiencia de asistir al partido inaugural y al debut mundialista de México fue inolvidable: “Ha sido loco ver el primer partido de la Selección, la inauguración. Ha sido increíble”, compartió.

Dejó su trabajo para ser influencer: ¿Quién es Marck del Águila?

Marck del Águila es un creador de contenido especializado en futbol que ha construido una comunidad en redes sociales gracias a sus análisis, coberturas y opiniones sobre la Selección Mexicana, el América y los principales torneos internacionales.

Antes de dedicarse de tiempo completo a la creación de contenido, trabajó en una agencia de marketing. Ahí recibió la encomienda de desarrollar contenido relacionado con futbol para la campaña en México de una de las cadenas de pizza más importantes del mundo. Como parte de ese proceso decidió publicar un video en sus redes personales para medir el interés de la audiencia.

“Llevo intentando crear contenido desde 2017 y nada funciona. Subo ese video y pega. Ahí dije: ‘¿Y si empiezo a hablar de lo que me gusta?’”, recordó durante una entrevista en el pódcast Latidos del Balón.

Aunque llevaba varios años intentando abrirse camino en redes sociales, fue ese momento el que le hizo comprender que debía enfocar sus esfuerzos en una de sus mayores pasiones: el futbol. A partir de entonces comenzó a crear contenido de forma constante, incluso mientras mantenía su empleo de oficina.

Durante meses combinó largas jornadas laborales con la grabación y edición de videos. Su rutina iniciaba de madrugada para trasladarse a la Ciudad de México, cumplía con su horario de trabajo y por las noches continuaba con la producción de contenido.

“Para llegar a la oficina a las ocho de la mañana hacía trayectos de dos o tres horas. Salía del trabajo a las seis y llegaba a casa cerca de las once de la noche. Aun así grababa contenido y lo publicaba todos los días”, contó.

Su carrera dio un giro cuando la empresa donde trabajaba se declaró en bancarrota. Aunque en un principio la situación generó incertidumbre, también le permitió concentrar toda su energía en las redes sociales justo cuando comenzaron a llegar sus primeras colaboraciones comerciales.

“No sabía qué hacer cuando la empresa se fue a la bancarrota. Apenas empezaban a llegar algunas campañas, pero esa ruptura me permitió enfocar toda mi energía en el contenido”, explicó.

Desde entonces, Marck ha logrado consolidarse como una de las voces más reconocidas entre los aficionados al futbol en redes sociales. Su crecimiento también le ha permitido convivir con futbolistas y figuras del deporte que anteriormente solo seguía como aficionado.

Una de las anécdotas que más recuerda ocurrió con el portero de la Selección Mexicana y del América, Luis Ángel Malagón. Mientras esperaba una firma en su jersey durante una cobertura, el guardameta se acercó para preguntarle directamente cómo iba su canal, un gesto que sorprendió al creador de contenido.

También ha tenido la oportunidad de convivir con jugadores como Álvaro Fidalgo y Henry Martín durante visitas a las instalaciones de Coapa, donde destaca la disposición de ambos para conversar y tomarse fotografías con los aficionados.

Otro de los momentos más especiales de su trayectoria ocurrió cuando buscó una colaboración con André Jardine. Tras varios días de planeación logró grabar un video con el entrenador, una experiencia que describió como uno de los contenidos más satisfactorios que ha realizado.