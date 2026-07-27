El escándalo por una casa de apuestas que dejó a Andrea Pirlo fuera de la selección de Italia

Andrea Pirlo queda fuera de la carrera por el puesto de seleccionador de Italia. (AP Foto/Luis Vieira)

La búsqueda del nuevo entrenador de la selección de Italia dio otro tormentoso giro: Andrea Pirlo fue descartado para el cargo en medio de la controversia por su relación comercial con Fonbet, una empresa rusa de apuestas deportivas. El caso ha generado tensiones dentro de la Federación Italiana de Futbol (FIGC) y abrió un nuevo capítulo en la crisis deportiva e institucional que atraviesa la Azzurra.

La polémica también alcanzó a la Federación Italiana de Futbol (FIGC). De acuerdo con reportes de la prensa italiana, Paolo Maldini, director deportivo, y su asesor Leonardo analizan presentar su renuncia apenas unos días después de asumir sus cargos, luego de que Pirlo quedó fuera de la carrera por el banquillo. Hasta el momento, la FIGC no ha emitido una comunicación oficial sobre el caso.

¿Por qué Andrea Pirlo quedó fuera de la selección de Italia?

El propio Andrea Pirlo confirmó en Instagram: “Anoche escuché que ya no soy el candidato para el puesto de la selección nacional de Italia”.

“Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todas las personas implicadas, hasta ahora he optado por guardar silencio, pero tras enterarme ayer por la noche de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de la selección italiana, considero que es mi deber aclarar algunos aspectos”, detalló.

Pirlo confirma que no será seleccionador italiano. (Foto: EFE/Matteo Bazzi). (MATTEO BAZZI/EFE)

La polémica surgió por su trabajo como embajador global de Fonbet, considerada la principal casa de apuestas de Rusia. Diversos políticos italianos cuestionaron que el posible seleccionador nacional mantuviera una relación comercial con una empresa rusa, al considerar que existía un conflicto con la postura de Italia respecto a la guerra en Ucrania.

Pirlo respondió que su acuerdo no tenía ninguna connotación política: “La colaboración profesional que recientemente ha generado controversia surgió en el marco de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de índole comercial y deportiva”.

También rechazó que ese contrato representara una postura política: “Atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no son mías”.

Finalmente, defendió su compromiso con su país: “El amor por Italia no depende de un cargo. Forma parte de mi historia, de mi identidad, y seguirá acompañándome siempre”.

El contrato con Fonbet y el viaje que aumentó la controversia

Pirlo dirige actualmente al Dubai United, club de Emiratos Árabes Unidos propiedad del empresario ruso Serguéi Lomakin, quien también es propietario del club ruso Ródina.

En octubre del año pasado, el exmediocampista firmó un contrato con Fonbet, que anunció entonces la incorporación del campeón del mundo de 2006.

La empresa señaló en ese momento que la llegada de Pirlo representaba “una victoria para todo el deporte ruso”.

La relación de Pirlo con una sociedad rusa frenó su designación como seleccionador de Italia. (PAUL MILLER/EFE)

Según la información difundida entonces, el exfutbolista aceptó representar internacionalmente a la compañía, participar en sus actividades y promover el deporte ruso.

En mayo pasado, dentro de ese acuerdo comercial, Pirlo viajó a Moscú junto con Marco Materazzi, donde participó en actos públicos durante el Día del Futbol celebrado en el estadio Luzhnikí. Ambos también acudieron a la final de la Copa de Rusia, torneo patrocinado por Fonbet.

Ese viaje provocó críticas de políticos italianos y europeos. Materazzi terminó ofreciendo disculpas por su participación.

También reaccionó Andréi Shevchenko, antiguo compañero de Pirlo en el AC Milan y una de las principales figuras del futbol ucraniano: “Condeno lo que hicieron. Sabían lo que hacían, pero de todas formas tomaron esa decisión. Tendrán que vivir con ello, es su elección. Por ahora, nuestra relación entra en pausa. Me dolió”.

La crisis de la selección italiana sigue creciendo

El caso de Pirlo se produce en un momento complicado para el futbol italiano.

Italia acumula tres eliminaciones consecutivas en la fase clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo. La más reciente ocurrió cuatro meses atrás, cuando Bosnia y Herzegovina eliminó a la Azzurra en el repechaje europeo.

Antes de considerar a Pirlo, la FIGC intentó convencer a Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, quienes rechazaron la posibilidad de asumir el cargo.

Pirlo aparecía como una de las opciones preferidas por Paolo Maldini, quien compartió vestidor con él en el AC Milan. Según los reportes, el exdefensor veía en Pirlo a un entrenador dispuesto a impulsar un proyecto con jugadores jóvenes y un sistema ofensivo; sin embargo, el acuerdo no prosperó y el proceso volvió a comenzar.

Mientras tanto, Gennaro Gattuso dejó el puesto de seleccionador en abril tras acordar su salida después de la derrota frente a Bosnia.

¿Qué pasa con Paolo Maldini y la Federación Italiana?

El rechazo a la candidatura de Pirlo también abrió una nueva crisis dentro de la estructura directiva de la FIGC.

De acuerdo con medios italianos, tanto Paolo Maldini como Leonardo estudian presentar su renuncia después de que el candidato respaldado por ambos quedara fuera de la carrera.

Ante la situación, el presidente de la Federación Italiana, Giovanni Malagò, convocó una reunión extraordinaria. Al término del encuentro no hubo anuncios oficiales.

El presidente de la Serie A, Ezio Maria Simonelli, aseguró que durante la reunión no se confirmó ninguna dimisión, aunque reconoció que el escenario no le sorprendería.

“Diría que no me sorprende porque podía respirarse. Maldini había elegido a Pirlo, pero este no será seleccionador. Lo lamento porque Maldini era una gran opción, una persona de valores que habría apreciado personalmente”.

En tanto, el presidente de la Liga Nacional de Aficionados, Giancarlo Abete, indicó que las posibles renuncias “aún no se han formalizado”.

Además, el ministro italiano de Deportes, Andrea Abodi, pidió resolver la situación, “arreglar esta mala imagen”.

¿Quiénes son los candidatos para dirigir a Italia?

Con Pirlo descartado, vuelven a aparecer varios nombres para asumir el cargo.

Entre ellos destacan:

Roberto Mancini , quien llevó a Italia al título de la Eurocopa 2021 antes de dirigir a Arabia Saudita y posteriormente al Al Sadd de Qatar.

, quien llevó a Italia al título de la Eurocopa 2021 antes de dirigir a Arabia Saudita y posteriormente al Al Sadd de Qatar. Antonio Conte , seleccionador italiano durante la Eurocopa de 2016 y más recientemente entrenador del Napoli.

, seleccionador italiano durante la Eurocopa de 2016 y más recientemente entrenador del Napoli. Simone Inzaghi, exentrenador del Inter de Milán y actual técnico en la liga saudí.

La decisión final corresponde al presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, elegido en junio tras haber encabezado el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina y anteriormente el Comité Olímpico Italiano.

Quien resulte elegido será el cuarto seleccionador de Italia en cuatro años.

La Azzurra volverá a la actividad en septiembre y octubre, cuando disputará partidos de la Liga de Naciones frente a Bélgica, Turquía y Francia, mientras la federación intenta resolver una crisis que ahora combina resultados deportivos, decisiones institucionales y una polémica fuera de la cancha.

Con información de AP y EFE.