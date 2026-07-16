¿Por qué las casas de apuestas le ‘echan porras’ a Argentina? Messi podría darles una millonada

El impacto económico para las casas de apuestas se conocerá hasta el resultado de la final Argentina vs. España, que se disputará el 19 de julio. (Fotoarte/Shutterstock)

El triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026 no solo significó el pase de la selección albiceleste al partido por el título, también representó un panorama favorable para las casas de apuestas deportivas, que podrían obtener mayores ganancias tras una definición entre dos equipos que no partían como favoritos para conquistar la Copa del Mundo.

Argentina y España eliminaron en semifinales a Inglaterra y Francia, respectivamente, dos selecciones que estaban entre las principales candidatas para levantar el trofeo. Estos resultados cambiaron el panorama para las casas de apuestas de cara al cierre del torneo.

Ahora, con Lionel Messi y Argentina frente a España por el campeonato del Mundial 2026, las empresas de apuestas esperan el desenlace de un torneo que podría resultar rentable para su negocio. El impacto económico de este escenario se definirá el próximo 19 de julio, cuando se dispute la final.

E bicampeonato de Argentina podría ser beneficioso para las casas de apuestas. [Fotografía. EFE]

¿Por qué las casas de apuestas se beneficiarían con el triunfo de Argentina?

Si Lionel Messi conduce a Argentina a una inesperada victoria frente a España para defender el título del Mundial este fin de semana, también pondrá un broche de oro a una racha especialmente rentable para las casas de apuestas deportivas de Estados Unidos.

Compañías como DraftKings Inc., FanDuel Inc., BetMGM LLC y Caesars Entertainment Inc. probablemente obtuvieron importantes ganancias después de que ambos equipos que no figuraban entre los favoritos ganaran las semifinales, tras un escenario en el que los favoritos habían prevalecido en los cuartos de final, según un informe de Bloomberg Intelligence.

Las casas de apuestas mejoran su margen de retención —el porcentaje de las apuestas que conservan como ingresos— cuando triunfan los equipos menos favoritos, ya que la mayoría de los apostadores ocasionales suele inclinarse por los favoritos.

Lionel Messi, de Argentina, celebra el triunfo este miércoles al final del partido del Mundial de la FIFA 2026 contra Inglaterra en el estadio Mercedes-Benz, en Atlanta (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

España y Argentina derrotaron esta semana en semifinales a los equipos que partían como favoritos, Francia e Inglaterra, respectivamente.

Francia era la principal candidata para conquistar el Mundial y su eliminación evita que las casas de apuestas tengan que pagar numerosas apuestas realizadas a largo plazo por el título de Les Bleus, señaló Bloomberg Intelligence. Según el informe, las probabilidades implícitas de que España conquiste el campeonato son de 61% en FanDuel y de 58% en Kalshi.

Final del Mundial 2026: ¿Cuándo es el partido de Argentina vs. España?

La final del Mundial 2026 cerrará un escenario inesperado para las casas de apuestas deportivas, que ven en el duelo entre Argentina y España una definición distinta a la que proyectaban antes de la Copa del Mundo.

La Albiceleste y La Roja se enfrentarán por el título en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos. El partido por el campeonato del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

El encuentro entre Argentina y España será el último compromiso de la Copa del Mundo y definirá si la selección albiceleste consigue defender el título conquistado en Qatar 2022 o si España levanta por primera vez en 16 años.

Lautaro Martínz marca de cabeza en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta (Estados Unidos).EFE/EPA/RONALD WITTEK (RONALD WITTEK/EFE)

España llega a la final después de eliminar a Francia en semifinales con una victoria de 2-0, en un partido donde controló el ritmo del encuentro y dejó fuera a una de las selecciones que partían como favoritas para ganar el Mundial.

Argentina consiguió su boleto al partido por el campeonato luego de remontar ante Inglaterra en semifinales. La selección dirigida por Lionel Scaloni tuvo que responder a un marcador adverso y encontró la victoria con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, un resultado que mantiene a la Albiceleste con la posibilidad de repetir el campeonato mundial.

Con información de Bloomberg.