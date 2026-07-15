Argentina vs. Inglaterra EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver la segunda semifinal del Mundial 2026?

Argentina e Inglaterra tendrán su sexto episodio en una Copa del Mundo, donde Lionel Messi y Jude Bellingham llegan como las máximas figuras de sus respectivas selecciones. (Fotografía. Xinhua)

Desde la guerra de las Malvinas, la ‘Mano de Dios’ y la expulsión de David Beckham, Argentina e Inglaterra arrastran una rivalidad con cuentas pendientes. Ahora se enfrentan por el último boleto a la final del Mundial 2026 en un duelo que reúne a Lionel Messi, Harry Kane y Jude Bellingham, figuras que llegan en gran momento para protagonizar uno de los enfrentamientos más históricos de la Copa del Mundo.

La Albiceleste busca llegar a su segunda final del mundo consecutiva para defender el título que obtuvo en Qatar 2022 ante la Francia de Kylian Mbappé. Enfrente tendrá a una Inglaterra que quiere regresar a una final mundialista desde que levantó el trofeo Jules Rimet en 1966.

Después de eliminar a Suiza y Noruega, respectivamente, ambas selecciones llegan a Atlanta con la misión de instalarse en la final, donde ya espera España tras derrotar a Francia en la primera semifinal.

¿Dónde, cuándo y cómo ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

La segunda semifinal del Mundial 2026 se disputa este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. Argentina e Inglaterra se volverán a ver las caras en una Copa del Mundo 24 años después de su último enfrentamiento en fase de grupos, en Corea-Japón 2002.

Partido: Argentina vs. Inglaterra

Argentina vs. Inglaterra Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026.

Miércoles 15 de julio de 2026. Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México).

13:00 horas (tiempo del centro de México). Estadio: Estadio Atlanta.

Estadio Atlanta. Transmisión: Canal de las Estrellas, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

También puedes seguir la cobertura de todo el partido a través del portal de El Financiero.

Argentina Argentina llega a la semifinal del Mundial 2026 tras vencer a Suiza en tiempos extras. (Fotografía. Xinhua)

Posibles alineaciones de Argentina e Inglaterra para las semifinales del Mundial 2026

Se espera que el conjunto de Lionel Scaloni mantenga la misma base que eliminó a Suiza. Sin embargo, se especula que el técnico argentino podría apostar por reforzar la defensa con una línea de tres centrales. En ese escenario, Nicolás Otamendi podría ingresar en lugar del mediocampista Rodrigo De Paul.

En el caso de Inglaterra, Thomas Tuchel perfila un once muy similar al que superó a Noruega de Erling Haaland. La principal novedad pasa por la recuperación de Declan Rice, quien apunta a ser titular, y el regreso de Bukayo Saka al once inicial.

Argentina

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Lionel Messi

Julián Álvarez

DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra

Jordan Pickford

Reece James

Ezri Konsa

Marc Guéhi

Nico O’Reilly

Declan Rice

Elliot Anderson

Bukayo Saka

Jude Bellingham

Anthony Gordon

Harry Kane

DT: Thomas Tuchel.

¿Cómo llega Argentina a las semifinales del Mundial 2026?

La vigente campeona del mundo vuelve a instalarse entre las cuatro mejores selecciones del torneo y buscará levantar la Copa del Mundo como lo hizo en Qatar 2022.

En el camino a las semifinales del Mundial, los dirigidos por Lionel Scaloni terminaron como líderes del Grupo J, integrado por Argelia, Austria y Jordania. En la fase de eliminación directa dejó en el camino, con dificultades, a Cabo Verde en dieciseisavos de final, superó, con polémicas arbitrales, a Egipto en octavos y derrotó en tiempos extras 3-1 a Suiza en los cuartos de final.

Aunque dos de sus tres eliminatorias se definieron en tiempos extra, Argentina mostró su capacidad para resolver partidos cerrados. Frente a Suiza, Alexis Mac Allister abrió el marcador con un remate de cabeza tras un tiro de esquina. Más tarde, Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron la clasificación en el alargue.

Messi llega nuevamente como el líder futbolístico y goleador de la Albiceleste, con 8 tantos en el torneo y como máximo anotador histórico en los Mundiales con 21 goles. Ahora buscará conducir a su selección a una nueva final, respaldado por el mediocampo integrado por Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

Lionel Messi llega como el máximo goleador del Mundial 2026 con 8 anotaciones. [Fotografía. Xinhua)

¿Cómo fue el camino de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026?

Aunque en un principio generó dudas, la selección dirigida por Thomas Tuchel construyó un camino sólido hasta las semifinales y llega invicta al partido frente a Argentina. Aunque su funcionamiento colectivo no siempre ha sido brillante, ha sabido resolver encuentros complicados gracias al talento de sus principales figuras como Jude Bellingham y Harry Kane.

Los ingleses terminaron en el primer lugar del Grupo L y posteriormente eliminaron a RD del Congo en dieciseisavos de final. En octavos vencieron 3-2 a México ante su afición en el Estadio Ciudad de México y, en los cuartos de final, derrotaron 2-1 a Noruega en la prórroga para instalarse entre los cuatro mejores equipos.

En los últimos partidos ha destacado la figura de Bellingham, quien ha encontrado su mejor versión en la recta final del torneo y actualmente ya suma 6 goles en lo que va de la competición.

Jude Bellingham ha sido la pieza clave para que Inglaterra vuelva a disputar una semifinal de un Mundial. (Fotografía. Xinhua)

¿Cuál es el historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales?

Argentina e Inglaterra protagonizan una de las rivalidades más emblemáticas en la historia de la Copa del Mundo. La semifinal del Mundial 2026 marcará el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en el torneo.

El primer duelo ocurrió en los cuartos de final de Inglaterra 1966, cuando los anfitriones se impusieron por 1-0 en un encuentro recordado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.

Veinte años después llegó el enfrentamiento más famoso de todos. En los cuartos de final de México 1986, Diego Armando Maradona condujo a la Albiceleste al triunfo con dos de los goles más recordados en la historia del futbol: la ‘Mano de Dios’ y el denominado ‘Gol del Siglo’, acciones que sellaron la victoria argentina por 2-1.

La rivalidad volvió a escribirse en Francia 1998, cuando Argentina avanzó a cuartos de final tras imponerse en la tanda de penales en un partido marcado por la expulsión de David Beckham.

Cuatro años más tarde, Inglaterra cobró revancha en la fase de grupos de Corea-Japón 2002 con una victoria por 1-0 gracias a un penal convertido por el actual propietario del Inter de Miami.

Ahora, ambas selecciones vuelven a encontrarse con un lugar en la final del Mundial 2026 en juego, donde ya las espera la selección de España de Lamine Yamal, Rodri, Marc Cucurella y compañía.