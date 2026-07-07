‘Tal vez quieren que Messi continúe’: DT de Egipto ‘explota’ tras victoria de Argentina en el Mundial 2026

Entrenador de Egipto, crítico con el arbitraje tras eliminación ante Argentina (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE).

El entrenador Hossam Hassan y el jugador Mostafa Ziko se mostraron inconformes con el arbitraje en la victoria de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina eliminó a Egipto por 3-2 después de remontar un marcador con dos goles de desventaja en los últimos 14 minutos.

El entrenador aseguró que su equipo fue mejor en la cancha pero no concetaron el pase: “Yo veo que esto no fue justo. No fue justo“, dijo combinando árabe e inglés en palabras para Bein Sports a pie de cancha.

Hassan insinuó posible favoritismo hacia la Albiceleste: “No sé... quizás sea un tema de marketing. Tal vez quieren que el campeón del último Mundial siga en el torneo, quieren que (Lionel) Messi continúe. Pero nosotros hicimos nuestro trabajo”, agregó.

Hossam Hassan,seleccionador de Egipto, afirmó que el resultado del partido frente a Argentina se vio influido por factores internos y externos. EFE/EPA/RONALD WITTEK (RONALD WITTEK/EFE)

También a pie de cancha, el futbolista Ziko fue aún más crítico y sarcástico: “Felicidades a Argentina por ganar la Copa del Mundo”, expresó en palabras recuperadas por ESPN.

“No es justo, no hay nada más que decir. Fue una injsuticia. Desde el principio, después de todo el esfuerzo que puso todo el país antes del partido. El ábitro estaba en nuestra contra”, agregó.

DT de Egipto señala que hubo ‘factores internos y externos’ que afectaron el partido

En conferencia de prensa, Hassan se mostró nuevamente crítico con el árbitro, asegurando que influyó en el resultado.

“El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro”, comenzó Hassan ante la prensa tras el juego.

Hossam Hassan calificó injusto el arbitraje ante Argentina. (Egipto) EFE/EPA/RONALD WITTEK (RONALD WITTEK/EFE)

“Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro”, agregó el técnico egipcio.

El combinado africano vio anulado uno de sus goles por una falta al inicio de la jugada, y reclamó una infracción similar antes del tercer tanto argentino.

“Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta”, lamentó sobre el gol de la victoria de Argentina.

“Nos merecíamos esta victoria, (...) creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni Juego Limpio”, añadió Hassan.

Messi falló un penal pero hizo gol ante Egipto en los octavos de final del Mundial. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Además, aclaró que al término del encuentro le dijo al colegiado, François Letexier, que había sido injusto.

“Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación”, continuó.

Hassan concluyó su comparecencia con la promesa que no verá el resto de partidos del Mundial, a modo de protesta.

“No voy a seguir, y se lo prometo, desde el momento en que regrese, los partidos de esta Copa Mundial de la FIFA. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme. No voy a ver ni un solo partido más de este torneo”, sentenció.

Con información de EFE.