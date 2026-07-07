Argentina vs. Egipto HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO a Messi en octavos de final del Mundial 2026?

O Messi o Salah... uno de ellos se despide hoy del Mundial (Fotoarte: El Financiero / Créditos: xinhua-news).

¡Otro choque de gigantes: Lionel Messi vs. Mohamed Salah! La selección de Argentina afronta un durísimo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Egipto en los octavos de final desde el Estadio Atlanta.

La Albiceleste llega a la disputa por los cuartos de final del Mundial 2026 tras superar 3-2 a la heróica Cabo Verde del portero Vozinha en tiempo extra, en un partido que dejó dudas sobre su funcionamiento pese a mantener el paso perfecto en el torneo.

En la otra mitad de la cancha forma Egipto, que consiguió la primera victoria de su historia en una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo al eliminar a Australia en un partido que tampoco fue sencillo, puesto que se definió en el drama de la tanda de penales.

Argentina surfió pero logró el pase ante Cabo Verde. [Fotografía. Xinhua]

¿A qué hora y dónde ver el Argentina vs. Egipto en los octavos de final del Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Egipto se disputa este martes 7 de julio desde el Estadio Atlanta en Estados Unidos. Esto es lo que debes saber sobre el juego:

Partido: Argentina vs. Egipto

Argentina vs. Egipto Instancia: Octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Fecha: Martes 7 de julio

Martes 7 de julio Hora, centro de México: 10:00 horas

10:00 horas Sede: Estadio Atlanta en Atlanta, Estados Unidos

Estadio Atlanta en Atlanta, Estados Unidos Transmisión en México: ViX y TV Azteca

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del partido entre Suiza y Colombia.

Messi Messi no ha decepcionado en este Mundial: se colocó como el goleador de una Argentina con paso perfecto. EFE/Mariscal

¿Cómo llega Argentina a los octavos de final del Mundial 2026?

Argentina ganó sus cuatro partidos del torneo, aunque el más reciente representó su prueba más exigente. La vigente campeona necesitó tiempo extra para vencer 3-2 a Cabo Verde después de permitir que su rival igualara el marcador en dos ocasiones.

El delantero Lionel Messi volvió a ser determinante al marcar y llegó a 20 goles en la historia de los Mundiales, además de sumar siete anotaciones en la presente edición. Sin embargo, el propio capitán reconoció que el equipo debe corregir varios aspectos.

“Lo importante ahora es descansar, sacar las cosas positivas y corregir las malas, que creo que hoy fueron muchas. Perdimos la pelota, nos metimos atrás, no presionamos bien”, declaró Messi.

El seleccionador Lionel Scaloni también admitió que existen aspectos por mejorar, aunque defendió el rendimiento general de su equipo.

“Hemos ganado los cuatro partidos y creo que eso es para estar satisfecho. Siempre se puede mejorar, pero es importante que el equipo respondió en los momentos difíciles”, afirmó.

20 y contando. Messi quiere extender su marca como el mejor goleador en la historia de los Mundiales. [Fotografía. Xinhua] (Zhang Chen)

¿Cómo llega Egipto al partido contra Argentina?

Egipto firmó la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo al avanzar por primera vez a los octavos de final y superar una ronda de eliminación directa.

Los dirigidos por Hossam Hassan terminaron segundos del Grupo G tras empatar con Bélgica e Irán y vencer a Nueva Zelanda. Posteriormente eliminaron a Australia en penales luego del empate 1-1 en los 120 minutos.

Su principal referente continúa siendo Mohamed Salah, acompañado por Omar Marmoush y un plantel que combina experiencia con una importante base de futbolistas de la liga egipcia.

El entrenador Hossam Hassan aseguró que su equipo competirá sin complejos ante la campeona del mundo.

“Respetamos a todos sus jugadores y al equipo en su conjunto. No podemos permitir que pensamientos negativos afecten nuestro rendimiento. Es una gran oportunidad para demostrar que pertenecemos a la élite internacional”, señaló.

Antes del partido, persisten dudas sobre el estado físico de Salah, quien arrastraba molestias musculares, así como del defensa Mohamed Abdelmonem y el lateral Ahmed Fattouhm.

Las ilusiones egipcias descansan en los pies de Salah. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

Argentina vs. Egipto: posibles alineaciones

Estos son los posibles XI de Argentina vs. Egipto:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lionel Messi.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lionel Messi. Egipto: Mustafa Shobeir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathi, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mustafa Zico y Omar Marmoush.

Argentina y Egipto solo registran un antecedente en selecciones absolutas. Fue en marzo de 2008, cuando la Albiceleste se impuso por 2-0 en El Cairo con goles de Nicolás Burdisso y Sergio ‘Kün’ Agüero. Ahora volverán a encontrarse con un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026 como premio.

Con información de AP y EFE.