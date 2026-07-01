⁠¡Gracias a Efrastóteles! Este es el origen de ‘¿Y si, sí?’, la frase que ilusiona a la afición mexicana

Efraín Juárez pronunció la popular frase durante una entrevista mientras se disputaba la Liguilla de la Liga MX. [Fotografía. Cuartoscuro]

La Selección Mexicana se prepara para uno de los partidos más importantes de su historia cuando enfrente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Hoy, los ánimos de los aficionados aztecas están por las nubes, todo gracias a una frase que engloba la esperanza de un pueblo que quiere ver al conjunto tricolor levantar la anhelada Copa del Mundo: “¿Y si sí?”.

Durante el partido de México contra Ecuador, esta frase, que se popularizó en redes sociales, acompañada de las trompetas de Juan Gabriel en Bellas Artes, fue coreada por los aficionados mexicanos e hizo retumbar los cimientos del Estadio Ciudad de México.

Este singular eslogan, aunque ya forma parte del coloquio mexicano, tiene su origen en un ‘filósofo’ que emigró recientemente a Europa tras quedarse cerca de conseguir el título de la Liga MX; hablamos de Efraín Juárez, exentrenador de Pumas.

¿Cómo surgió la frase ‘¿Y si sí?’ y por qué conectó con la afición?

El origen de “¿Y si sí?” se remonta a la Liguilla del Clausura 2026, cuando Pumas, contra todo pronóstico, se convirtió en líder de la tabla general de la Liga MX y en uno de los favoritos para conseguir el campeonato.

El entonces entrenador pronunció la frase durante una conversación con el periodista de TUDN, Rodrigo Celorio, donde dejó al aire la pregunta de qué pasaría si Pumas levantaba el título: “¿Y si sí? ¿Y si Pumas sí es campeón?”.

El contexto de esta frase es clave. El conjunto universitario acumula 15 años sin ganar la Liga MX y arrastraba, en ese momento, dos finales perdidas desde que levantó el título en 2011 ante Monarcas Morelia.

A diferencia de otros discursos, no prometía un campeonato ni aseguraba resultados. Solo planteaba una posibilidad.

A pesar de ello, el conjunto universitario no consiguió levantar el título, ya que perdió la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul y extendió su sequía. Sin embargo, esa idea —la de creer sin garantías— fue la que terminó trascendiendo más allá de Pumas y encontró eco en el entorno de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

¿Cuáles fueron las otras tendencias que impulsaron el ánimo de México en el Mundial 2026?

Antes del Mundial, existían bajas expectativas sobre el rendimiento de la Selección Mexicana en el torneo; sin embargo, conforme se acercó el partido inaugural ante Sudáfrica, la frase “¿Y si sí?” comenzó a ganar fuerza, junto con otras tendencias que alimentaron el ánimo de los aficionados aztecas y reforzaron la idea de que México podía conquistar su primera Copa del Mundo.

Una de las más populares fue la frase “La primera ya duerme en Bellas Artes”, que comenzó como un comentario en redes sociales y rápidamente se convirtió en un meme recurrente.

La expresión hacía referencia, en tono irónico, a la posibilidad de que México ganara su primer título mundial, como si el trofeo ya estuviera en el país.

Posteriormente, se volvió tendencia y se modificaron los lugares o recintos donde podía estar el ansiado trofeo, como: “La primera ya duerme en Neza”, “La primera ya duerme en Tepito”, “La primera ya duerme en Tenochtitlán”.

Aunque este trend también se volvió popular durante la Liguilla del Clausura 2026, cuando aficionados de equipos como Pumas, Cruz Azul o Chivas aseguraban que su siguiente campeonato ya descansaba en las instalaciones de sus clubes: “La octava ya duerme en el Pedregal” o “La décima ya duerme en La Noria”; esta última sí se cumplió.

A todo este furor nacional se le sumó el uso de música de Juan Gabriel, especialmente la canción “Hasta que te conocí” en su versión en vivo en Bellas Artes. Las trompetas en el clímax de la canción se convirtieron en el fondo perfecto para videos y edits en redes sociales, impulsando la ilusión de la fanaticada mexicana.

Aunque no se sabe con certeza quién inició esta tendencia, uno de los videos más populares que utilizó la melodía fue un clip que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum destacó como uno de sus favoritos para levantar el ánimo de los mexicanos previo al Mundial.

El video consiste en mostrar a cada uno de los convocados de la Selección Mexicana, acompañado de imágenes que ilustraban la cultura del país, desde las trajineras de Xochimilco hasta las pirámides de Teotihuacán, junto con momentos emblemáticos del conjunto tricolor en los mundiales, como el gol de Jared Borgetti a Italia o el de Giovani dos Santos a Países Bajos.

En estos contenidos, las imágenes se combinaban con frases como “¿Y si sí?” y “La primera ya duerme…”, construyendo una narrativa emocional que pasó del entorno digital a la tribuna.

¿Cuándo y dónde se enfrentan México e Inglaterra en el Mundial 2026?

El próximo 5 de julio, México e Inglaterra se disputarán en el Estadio Azteca uno de los partidos más llamativos de los octavos de final del Mundial 2026.

México buscará avanzar por tercera vez en su historia a unos cuartos de final, una instancia que se le ha negado en 7 de los últimos 8 mundiales que disputó.

El conjunto mexicano llega motivado tras conseguir su primera fase de grupos con paso perfecto en una Copa del Mundo y sin recibir gol en todos sus partidos. De frente tendrá a un conjunto inglés que tratará de lidiar con la altura de la CDMX y reafirmar su condición como una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial.

Sin embargo, Inglaterra deberá lidiar con la presión de una afición mexicana que se ha enchufado con su equipo y que no pierde la esperanza de que esta vez pueda conseguir la Copa del Mundo en su propia casa y con su gente.