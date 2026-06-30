‘Dale, dale, México’: La otra ‘paliza’ que Ecuador recibió en el Azteca por la afición

México ya espera a su rival en octavos de final y será entre Inglaterra o República Democrática del Congo. El juego se disputará en el Estadio Ciudad de México. [Fotografía. Xinhua]

México ganó en la cancha y en todo lo demás. Desde que se oficializó el México vs. Ecuador, los memes y la discusión en redes hallaron dos bandos completamente antagónicos.

El duelo se vivió con más intensidad fuera de la cancha. Más allá de la discusión, un grupo de aficionados mexicanos llevó ‘serenata’ al hotel de concentración de Ecuador.

Gritos y claxon trataron de no dejar descansar al seleccionado ecuatoriano. Como respuesta, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se quejó ante la organización del Mundial e hizo un llamado a las autoridades para salvaguardar a sus integrantes y aficionados.

México [Fotografía. Cuartoscuro]

Así fue la rivalidad México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México

Como local, México se hizo sentir en el ‘Coloso de Santa Úrsula’. Algunos aficionados ecuatorianos se quejaron con El Financiero de que durante el día habían sido abucheados hasta en 10 ocasiones tan solo por portar la playera amarilla, clásica del representativo ecuatoriano.

Mientras ingresaban a la parte sur del estadio, donde se concentró la mayoría de aficionados sudamericanos, fueron abucheados por el público local y apabullados por los cánticos.

El partido se retrasó una hora, pero la fiesta no. Desde que los ecuatorianos salieron al calentamiento, fueron mencionados por el sonido local, entonaron su himno nacional y, a partir de ese momento, cada una de sus acciones estuvo acompañada por el peso de un estadio en contra.

Desde el principio hasta el final, los cantos y la fiesta fueron mexicanos. Desde el “México, México”, “Dale, dale, dale México”, el Cielito Lindo y el más novedoso “¿Y si sí?”, hicieron retumbar el inmueble, que hoy acogió a poco más de 80 mil almas.

Al minuto 22 se rompió el juego. ‘Piojo’ Alvarado habilitó a Julian Quiñones, quien ‘rompió’ la red con un cañonazo para provocar un ensordecedor grito que se extendió por el resto del país.

En el minuto 31 se puso punto final al marcador, pero la fiesta apenas iniciaba. El Ángel de la Independencia no duerme esta noche.

Julian Quiñones ya lleva tres anotaciones en este Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro] (Moisés Pablo Nava)

La frustración de Ecuador quedó de manifiesto con la roja de Hincapié. El equipo sudamericano quedó sin la capacidad de respuesta que demostró ante Alemania y solo le quedó pegar o, como se dice en México, dar ‘patadas de ahogado’.

Silbó el árbitro y llovieron algunos litros de cerveza en el ‘Coloso’. Sonó El Rey y fue coreado con el alma. Los jugadores se unieron a la fiesta desde la cancha. “El mexicano es un chingón”, cantaron todos mientras brincaban y celebraban.

México, además, se cobró la ‘eliminación’ de la última Copa América 2024, donde no logró vencer a Ecuador y quedó fuera en la fase de grupos. También extendió su dominio a 14 victorias en 26 enfrentamientos; una de esas glorias llegó precisamente en otro Mundial, el de Corea-Japón 2002.

Ahora queda por delante el ‘nuevo’ quinto partido, que ahora corresponde a los octavos de final, donde México espera el resultado del Inglaterra vs. RD del Congo.