‘Estamos acostumbrados a dormir con ruido’: Ecuatorianos minimizan la ‘serenata’ mexicana previo al partido

Los aficionados de Ecuador también aseguraron que el cariño que existe entre ambos países por compartir raíces latinoamericanas no cambia durante el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/Cecilia L. García)

‘¡Dale, dale, México!’ suena una y otra vez en el Estadio Ciudad de México, donde esta noche se enfrentan dos selecciones con una larga historia dentro y fuera de la cancha: México y Ecuador, por el pase a los octavos de final.

Los ánimos se calentaron un día antes del encuentro. Los mexicanos desvelaron a los jugadores de la Selección de Ecuador, ya que un grupo de aficionados se concentró frente al hotel donde se hospedaban para hacer el mayor ruido posible con tambores, trompetas y hasta claxons.

“Yo creo que es normal, parte del fútbol. No es la única vez, sino también en otros países. Como pasa a Liga de Quito cuando va a Brasil, es igual. Entonces tampoco podemos decir que por eso vamos a perder. Hoy vamos a ganar”, comenta Álvaro en entrevista con El Financiero.

Aunque son pocas, las playeras amarillas resaltan entre la marea verde de mexicanos que apoyan incondicionalmente al Tri y abuchean a cualquier persona que lanza una porra o porta un jersey distinto al de la Selección Nacional.

¿ Los aficionados de ecuador aseguraron haber sido abucheados en diferentes momentos. (Foto: Cecilia L. García)

“Ya nos han abucheado unas diez veces hasta ahora, pero no pasa de eso. Eso es fútbol, que se lleve la fiesta en paz”, comenta Alejandro Terán, quien no permitió que la situación afectara su ánimo.

¿Qué piensan los ecuatorianos de la ‘serenata’ mexicana?

Los aficionados del conjunto sudamericano no se dejaron intimidar por lo ocurrido durante la noche y entienden que este tipo de situaciones forman parte de una Copa Mundial de la FIFA o de cualquier otro torneo importante.

“No me gustó, pero sinceramente así son los fans. Cuando los fans apoyan mucho a un equipo, van a hacer todo lo posible para ayudarle. Hay que seguir jugando y darle duro al partido”, comentó Juan Pedro, un ecuatoriano que viajó desde Nueva York para apoyar a su selección.

Además, minimizaron estas acciones y están seguros de que la ‘serenata’ no afectará el desempeño del equipo: “Nosotros, los ecuatorianos, somos muy fiesteros. O sea, estamos acostumbrados al ruido, al desmadre, a la fiesta, así que no pasa nada. Estamos muy felices”, comparte Peter, originario de Quito.

Pablo coincide con esa postura: “Yo creo que nosotros, los ecuatorianos, estamos acostumbrados a dormir con ruido, así que no nos preocupamos y vamos a demostrar lo que sabemos hacer en la cancha, nada más”, añade.

'Hormiga' González tuvo 14 minutos de juego ante Sudáfrica (Foto: Cuartoscuro).

Otros consideran que el hecho de que los mexicanos recurrieran a estas medidas solo demuestra la preocupación que existe por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

“Eso es preocupación, claramente. Somos un equipo grande, con jóvenes que somos fuertes. Lo demostramos con Alemania, que despertó el verdadero Ecuador, y esto nada más es preocupación de los mexicanos”, aseguró.

Aunque los ecuatorianos confían en que su selección conseguirá la victoria, también expresaron preocupación por su salida del estadio, ya que creen que la afición mexicana podría abuchearlos aún más.

“Ojalá nos saquen escoltados porque no sabemos cómo vamos a salir de aquí con tanta gente mexicana que nos va a abuchear todo el partido”, señaló Peter.

Mexicanos reprueban las acciones de los aficionados del Tri

Aunque muchas personas tomaron con humor lo ocurrido con la Selección de Ecuador, no todos lo ven de la misma manera, especialmente los aficionados que acudieron al estadio para apoyar a México.

“Creo que no nos da ningún tipo de ventaja. En realidad, ellos están en otra área totalmente ajena. Siento que no aporta nada”, indica Israel López, una opinión que comparte la mayoría.

A pesar de ello, entienden que se trata de una práctica que también forma parte del ambiente que rodea al futbol: “No está bien, pero es una actitud que también han hecho en, por ejemplo, Copa Libertadores”, añade Arturo Bolaños.

También coincidieron con el comunicado que emitió la Federación Ecuatoriana de Futbol, en el que pidió a las autoridades prestar atención a este tipo de hechos y respetar el juego limpio.

“Hay que tener respeto ante todo, especialmente hacia los contrarios, para que haya paz entre ambos equipos y no haya problemas”, comentó Pedro Emiliano.