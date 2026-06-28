Brasil vs. Japón: El enigmático partido del final de Supercampeones que llega al Mundial 2026

¿Los Supercampeones predijeron la Copa del Mundo 2026? El clásico anime volvió a llamar la atención de los aficionados al futbol porque mostró un enfrentamiento entre Brasil y Japón, las mismas selecciones que ahora se cruzan en los dieciseisavos de final del Mundial.

En la historia protagonizada por Oliver Atom, Benji Price y el resto de la selección japonesa, ambos equipos disputan nada menos que la final del torneo internacional, un duelo que quedó marcado entre los seguidores de la serie.

Brasil debe enfrentar a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial. (Foto: EFE/Alberto Boal) (Alberto Boal/EFE)

¿Qué pasó en el partido de Brasil vs. Japón en ‘Los Supercampeones’?

La versión original de Los Supercampeones, emitida durante la década de los 80, narra el crecimiento futbolístico de Oliver Atom a lo largo de 128 episodios.

En el capítulo final, titulado Bate las alas, el guerrero que brilla en Japón, el equipo nipón disputa la final de la Copa del Mundo frente a la selección de Brasil.

Sin embargo, el anime nunca muestra el desenlace del encuentro. La serie concluye poco después de que Oliver Atom marca un gol y mientras son presentados los integrantes del equipo japonés.

El manga Captain Tsubasa, obra original de Yoichi Takahashi, sí desarrolla el desenlace del partido y muestra la victoria de Japón por marcador de 3-2 sobre Brasil.

Así fue la victoria de Japón sobre Brasil en el manga

Durante el encuentro, Brasil domina gran parte del primer tiempo, pero se encuentra con una brillante actuación del arquero Benji Price, quien evita en múltiples ocasiones la caída de su portería.

En la segunda mitad llegan cuatro goles, dos para cada selección, por lo que el partido se extiende al tiempo extra.

Cuando todo apuntaba a una definición desde los penales, Oliver Atom aparece con una espectacular chilena dentro del área para marcar el 3-2 definitivo y darle la victoria a la selección de Japón.

En ese momento el torneo todavía se disputaba bajo la regla del gol de oro, por lo que la anotación puso fin inmediatamente al encuentro y le dio a Japón el campeonato mundial.

Oliver Atom, Benji y los demás enfrentaron a Brasil en el final del anime original de 'Supercampeones'. (Foto: Crunchyroll)

¿Por qué Brasil vs. Japón es uno de los partidos más recordados de ‘Los Supercampeones’?

El enfrentamiento entre Brasil y Japón se convirtió en uno de los más emblemáticos de Los Supercampeones porque representó la culminación del sueño que Oliver Atom persiguió desde el primer episodio: conquistar la Copa del Mundo con la selección japonesa.

Durante toda la serie, el protagonista supera distintos retos para convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta, por lo que el duelo frente a la Canarinha simboliza el máximo desafío de su carrera.

Además, Brasil era presentado como la gran potencia del futbol mundial, con jugadores de enorme talento que obligaban a Japón a mostrar su mejor versión dentro del terreno de juego.

Aunque el anime dejó el desenlace inconcluso, el partido permaneció en la memoria de varias generaciones de aficionados y años después el manga reveló que Oliver Atom y compañía lograron coronarse campeones del mundo con un triunfo de 3-2.

Japón va invicto en el Mundial 2026 previo a su partido con Brasil, luego de empatar con Suecia, Países Bajos y vencer a Túnez. (Foto: EFE/ Kenneth Fernández) (Kenneth Fernández/EFE)

¿Cuándo se juega el Brasil vs. Japón en el Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Brasil y Japón de la vida real corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido se disputa este 29 de junio en el Estadio Houston, ubicado en Estados Unidos, donde ambas selecciones buscarán un boleto a los octavos de final.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Brasil vs. Japón?

Brasil y Japón saltan a la cancha a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido estará disponible a través de ViX Premium.

Si no cuentas con acceso a la plataforma, puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro en El Financiero Deportes, además de consultar las actualizaciones en las redes sociales oficiales de la FIFA.