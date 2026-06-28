¿México o Ecuador? Así están las apuestas y probabilidades de ambas selecciones

La Selección Mexicana juega los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Ecuador el próximo martes en el Estadio Ciudad de México tras la remontada histórica por 2-1 de los sudamericanos sobre Alemania para avanzar como una de las mejores terceras de la fase de grupos.

El equipo de Javier Aguirre firmó una fase de grupos perfecta, con tres victorias y sin recibir gol, mientras Ecuador clasificó en la última jornada tras derrotar por primera vez a Alemania en una Copa del Mundo, por lo que las cosas llegan con pronóstico reservado en lo deportivo pero, ¿cómo pintan las probabilidades y casas de apuestas?

¿Quién es favorito en las apuestas para el México vs. Ecuador?

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran una tendencia similar: México parte como favorito, aunque con una ventaja moderada sobre Ecuador, lo que anticipa un partido relativamente parejo. Estos son los momios de algunas de las casas más populares:

Caliente: México (+120) | Empate (+190) | Ecuador (+275)

México (+120) | Empate (+190) | Ecuador (+275) Betano: México (+120) | Empate (+190) | Ecuador (+235)

México (+120) | Empate (+190) | Ecuador (+235) Codere: México (+126) | Empate (+190) | Ecuador (+265)

México (+126) | Empate (+190) | Ecuador (+265) Betway: México (+135) | Empate (+195) | Ecuador (+290)

México (+135) | Empate (+195) | Ecuador (+290) 1XBet: México (+129) | Empate (+214) | Ecuador (+283)

Las cinco casas coinciden en otorgar el menor pago a México ante una mayor probabilidad de victoria, mientras que el triunfo ecuatoriano ofrece un retorno mayor, aunque con mayor riesgo.

El empate también aparece con cuotas competitivas, aunque por debajo de la de Ecuador, en un encuentro muy igualado en la búsqueda de los octavos de final.

La agencia AP afirmó que México e Inglaterra (contra RD del Congo) son los favoritos para pasar “y luego se verían las caras en la siguiente ronda, en lo que sería un partido de visita para los ‘Tres Leones’ en Ciudad de México”.

México es favorito ante Ecuador. [Fotografía. Cuartoscuro]

Historial de México vs. Ecuador: ¿Quién domina antes del choque en el Mundial 2026?

El enfrentamiento del 30 de junio será apenas el segundo entre ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA.

El antecedente mundialista se remonta a Corea-Japón 2002, cuando México remontó para imponerse 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

Si se consideran partidos oficiales y amistosos, ambos equipos se han enfrentado en 25 ocasiones. El balance favorece al ‘Tricolor’ con 13 victorias, ocho empates y apenas cuatro triunfos para Ecuador.

En competencias oficiales, México también mantiene ventaja, aunque el antecedente más reciente corresponde al empate sin goles registrado en la Copa América 2024, resultado que favoreció a Ecuador para avanzar de ronda y que dejó fuera al equipo entonces manejado por Jaime Lozano.

Ecuador calificó tras heróica victoria ante Alemania. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo llegan México y Ecuador a los dieciseisavos del Mundial 2026?

México avanzó como líder absoluto del Grupo A después de completar una actuación inédita en su historia: ganó sus tres partidos, sumó nueve puntos y terminó la primera fase sin recibir anotaciones.

En su último compromiso derrotó 3-0 a Chequia con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. El encuentro también marcó la sexta participación mundialista de Guillermo Ochoa, quien recibió un homenaje al ingresar en la parte final del partido.

Tras el cierre de la fase de grupos, Javier Aguirre mantuvo un discurso mesurado. “Soy muy malo para soñar... prefiero ir paso a paso despacito y viviendo el momento”, afirmó el seleccionador mexicano.

Ecuador llega a la última jornada obligado a vencer a Alemania tras caer ante Costa de Marfil e igualar sin goles con Curazao. ‘La Tri’, como se le conoce a Ecuador, remontó gracias a los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata para conseguir la primera victoria de su historia frente al conjunto alemán y asegurar uno de los boletos reservados para los mejores terceros.

Después de sellar el pase, Gonzalo Plata aseguró que el equipo afrontará la siguiente ronda con la misma determinación. “Llegaremos al siguiente partido con esa hambre, dándolo todo pase lo que pase”, declaró el delantero ecuatoriano, quien marcó el gol de la clasificación ante Alemania.

Plata destacó el respaldo de la afición durante el torneo. “Tenemos 26 jugadores que estamos dispuestos a dar la vida por todos los aficionados que están aquí”, expresó.

El técnico Sebastián Beccacece defendió el trabajo de su equipo luego de las críticas recibidas durante la fase de grupos. “Yo lo único que quiero es que se nos respete”, señaló el entrenador argentino.