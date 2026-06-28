Lluvias ‘colapsan’ alrededores del Estadio ‘Azteca’ antes del México vs. Ecuador; Tren Ligero se inunda

Cerca del Estadio Ciudad de México, se reportaron múltiples inundaciones este domingo 28 de junio.

Las fuertes lluvias del domingo 28 de junio provocaron inundaciones sobre Calzada de Tlalpan, a unos cuantos metros del Estadio Ciudad de México, esto a pocos días de que se juegue el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Calzada de Tlalpan y la zona de vías del Tren Ligero son algunas de las partes colapsadas debido a las inundaciones del domingo, y las autoridades se movilizaron durante la noche a fin de desazolvar la zona.

¿Colapsa Tlalpan antes del México vs. Ecuador? Estas son las inundaciones cerca del Estadio ‘Azteca’

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, entre Anillo Periférico y Calzada de Tlalpan se registró una inundación debido a insuficiencia en la red de drenaje.

El encharcamiento fue de aproximadamente medio kilómetro y provocó que una camioneta quedara ‘ahogada’.

Entre Hermenegildo Galeana y Calzada de Tlalpan también se reportaron inundaciones este domingo, de acuerdo con Protección Civil.

Además, la zona aledaña al Hotel Bostón, a pocos metros del Estadio Ciudad de México se inundó este domingo, luego de que se difundieran imágenes de la zona que la Secretaría de Gestión Integral del Agua confirmara, y tras informar que iba en camino a atender la inundación.

Al poniente del Estadio Azteca, entre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Gran Sur, colonia El Caracol, también se registró un encharcamiento que fue atendido por personal de la Ciudad de México.

Tren Ligero se inunda a menos de 48 horas del México vs. Ecuador

Otro de los afectados fue el Tren Ligero, que sufrió inundaciones en su zona de vías a la altura de Calzada de Tlalpan y San Juan de Dios, cerca de la estación Huipulco.

Por ello, tuvo que reducir su servicio de Tasqueña al Estadio Ciudad de México, que recibirá a la Selección Mexicana y a Ecuador, durante casi cuatro horas.

Aunque las inundaciones fueron controladas, es posible que las lluvias intensas en la Ciudad de México continúen a lo largo de la semana, especialmente durante las tardes y las noches.