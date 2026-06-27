Fuego en el ‘Asadero’: Incendio en restaurante de Santa Fe provoca la evacuación de 800 personas

Bomberos de la Ciudad de México lograron controlar el fuego sin reporte de personas fallecidas o lesionadas.

Un incendio en el restaurante ‘Asadero Uno’, ubicado dentro de un centro comercial en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, provocó la evacuación de alrededor de 800 personas y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, sin que hasta el momento se reporten víctimas o heridos de gravedad.

Fuego en bodega provoca evacuación masiva en Santa Fe

De acuerdo con primeros reportes oficiales, el siniestro se originó al interior de un local de comida ubicado dentro de un centro comercial en la colonia Santa Fe, en Prolongación Vasco de Quiroga y Privada Vasco de Quiroga.

Las primeras versiones señalan que el fuego habría iniciado en el área de bodega, lo que generó una rápida propagación de humo dentro del inmueble y activó los protocolos de emergencia del complejo comercial.

Como medida preventiva, personal de seguridad del centro comercial, equipos de Protección Civil y Bomberos de la Ciudad de México realizaron el desalojo de clientes, trabajadores y comensales.

Las estimaciones iniciales reportan la evacuación de alrededor de 800 personas, quienes fueron retiradas de manera ordenada mientras los cuerpos de emergencia ingresaban al área afectada para controlar el fuego.

Bomberos de CDMX controlan incendio en Santa Fe

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio para sofocar las llamas y evitar su propagación a otros establecimientos del centro comercial.

Las autoridades informaron que el incendio fue controlado tras las labores de contención, aunque se mantuvieron trabajos de ventilación y revisión estructural para descartar riesgos adicionales, especialmente por la acumulación de humo.

Hasta el momento, no se han confirmado fallecidos o personas heridas de gravedad. Sin embargo, las autoridades continúan con la evaluación del inmueble y la verificación de posibles daños materiales.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital informó poco después de las tres de la tarde que finalizaron los trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, sin que se tenga un reporte de lesionados.

Más temprano, en otro hecho, se registró se suscitó un flamazo derivado de la concentración de gas en la parrilla en otro restaurante de la CDMX, ubicado en Praga y Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Según detalló la SGIRPC, paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil valoraron a una mujer que resultó herida, sin que ameritara traslado a hospital. Informó que personal de la secretaría, en coordinación con bomberos, revisaron las instalaciones de gas sin detectar alguna fuga.

Con información de Quadratín.