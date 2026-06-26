Multas en CDMX: ¿Cómo identificar a los policías autorizados para infraccionar y en qué alcaldías operan?

¿Te detuvo un policía? Así sabes si tiene facultad para levantar una multa en la CDMX. (Cuartoscuro | Archivo)

Más de mil elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) recibieron la facultad para aplicar infracciones de tránsito en la Ciudad de México.

Esta medida impulsada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entró en vigor desde el 23 de junio, en medio de los retos de movilidad por el Mundial 2026.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de esta iniciativa no es simplemente recaudatorio, sino que busca la recuperación del espacio público y la mejora de la seguridad vial de la Ciudad de México.

¿Cómo identificar a los policías autorizados para multar en la CDMX?

Los automovilistas deben entender que no cualquier policía de la PBI o auxiliar tiene el poder de multarte en la Ciudad de México. La SSC aclaró que solo un grupo seleccionado cuenta con esta atribución.

En las calles operan 717 oficiales autorizados para emitir boletas utilizando equipos electrónicos portátiles, además de 570 agentes habilitados para infraccionar mediante otros sistemas tecnológicos.

Además, para evitar confusiones, cada uno de los policías portará un brazalete con un color llamativo con un código QR, que al escanearlo mostrará su número de placa e identidad del oficial autorizado.

Estos datos podrán cotejarse con la información publicada en la Gaceta Oficial, donde se publicó el listado de los policías facultados.

En caso de que un elemento abuse de sus atribuciones, se le retirará inmediatamente la autorización para infraccionar, e incluso podría suspenderse la participación de toda su alcaldía en el programa; por ello es importante que la ciudadanía denuncie las irregularidades.

¿En qué casos podrán infraccionar los policías de la PA y PBI?

Los agentes capitalinos estarán enfocados en castigar las “malas mañas” de los capitalinos, tales como:

Obstruir accesos de emergencia .

. Invadir cajones para personas con discapacidad.

Estacionarse en doble fila afuera de escuelas y bancos.

Abandonar autos chatarra en la vía pública.

¿En qué alcaldías te pueden infraccionar los PA y PBI?

La nueva función de los PBI y PA no se aplicará en toda la Ciudad de México; la medida se concentra de manera estratégica en siete alcaldías: Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa e Iztacalco.

En tanto, en Xochimilco, únicamente te podrán multar los agentes pertenecientes al Sector 73, quienes operan bajo el indicativo ‘Excalibur’. Y en Iztapalapa, esta facultad recae de manera exclusiva en los elementos del Sector 56, con el indicativo ‘Cobra’.

Hasta el momento, no se reportó alguna irregularidad a poco más de tres días de su implementación.