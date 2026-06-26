Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX 2026: Horario, ruta, calles cerradas y todo lo que debes saber

El Gobierno capitalino confirmó que las personas participantes podrán arribar a pie al Zócalo capitalino sin inconvenientes. (Fotoarte: El Financiero / Cuartoscuro)

La 48 Marcha del Orgullo LGBT+ CDMX 2026 ya tiene definida la ruta y horarios para llevarse a cabo en la Ciudad de México este sábado 27 de junio.

Activistas y colectivos denunciaron en redes sociales que debido a la instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo, los contingentes no podrían llegar a ese lugar; sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México señaló que se dará accesso.

La Secretaría de Gobierno capitalina informó que las personas asistentes sí podrán ingresar y llegar a pie al Zócalo el próximo 27 de junio, por lo que descartó que exista un cierre de la Plaza de la Constitución para quienes participen en la movilización.

El anuncio ocurre después de que el Comité IncluyeT, organizador de la XLVIII Marcha del Orgullo CDMX, manifestó su preocupación por la colocación de un escenario de la Secretaría de Cultura sobre Eje Central, al considerar que podría obstaculizar el paso de los contingentes y limitar el acceso al Zócalo.

La organización compartió el cartel de la 48 Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que estuvo a cargo de Jorge Mendoza.

El lema esta año fue: “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!"

¿Cuándo y cuál es la ruta de la Marcha LGBT+ CDMX 2026?

La Marcha LGBT+ CDMX 2026 se realizará el sábado 27 de junio y comenzará a las 10:00 de la mañana.

Los contingentes saldrán del Ángel de la Independecia y se dirigirán al Zócalo.

Se prevé que caminen sobre avenida de Reforma y luego se desvíen en avenida Juárez.

En caso de que se detengan en el escenario de Eje Central, se prevé que esta vialidad se mantenga cerrada. Sin embargo, si la marcha continúa hacia el Zócalo, podría avanzar sobre la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico.

El Gobierno capitalino confirmó que las personas participantes podrán arribar a pie al Zócalo capitalino sin inconvenientes.

Precisó que los vehículos alegóricos y automotores mantendrán su recorrido sobre Paseo de la Reforma y concluirán su trayecto en Reforma Norte, antes de llegar a Avenida Juárez, conforme al operativo previsto para el evento.

El Comité IncluyeT había solicitado que se garantizara la llegada libre y fluida a la plancha del Zócalo y pidió reubicar un escenario instalado sobre Eje Central, al considerar que representaría un “tapón” para los contingentes.

¿Habrá acceso al Zócalo durante la Marcha LGBT+?

Sí. La Secretaría de Gobierno aclaró que todas las personas asistentes podrán ingresar al Zócalo capitalino y acceder también al área donde se desarrolla el FIFA Fan Festival.

El único cambio respecto de años anteriores será que el escenario principal de cierre no estará en el Zócalo, sino que se instalará sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde se realizará el programa artístico y musical.

Marcha LGBT+ CDMX 2026 tendrá un ‘Tramo del Silencio’

La organización de la XLVIII Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México anunció que, por tercer año consecutivo, realizará un “Tramo del Silencio” durante el recorrido de la movilización del próximo 27 de junio, como un acto de memoria en honor a personas de la diversidad sexual víctimas de crímenes de odio y desaparición.

De acuerdo con un comunicado del Comité IncluyeT, el tramo se llevará a cabo entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Antimonumento de los 43, donde las personas asistentes guardarán silencio para recordar a integrantes de la comunidad LGBT+ asesinados o desaparecidos, así como para acompañar a sus familias, amistades y comunidades.

Los organizadores señalaron que este momento busca representar un acto de “memoria, dignidad y exigencia de verdad y justicia”.

Al llegar al Antimonumento de los 43, el silencio concluirá con voces, aplausos, música, consignas y abanicos para nombrar y hacer presentes a las víctimas durante la marcha.

“Porque no olvidamos. Porque seguimos buscando. Porque sus voces viven en nuestras voces”, expresó el Comité IncluyeT en el mensaje con el que convocó a participar en esta actividad.