Terremotos en Venezuela: Llegan brigadas de 9 países, entre ellos España, Suiza, El Salvador y México

El avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid ha aterrizado este viernes en Venezuela para participar en el operativo de emergencia. (EFE).

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y Estados Unidos llegaron en las últimas horas a Venezuela para apoyar en las labores de rescate de víctimas y la atención de los afectados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron una zona en el norte del país frente al mar Caribe.

Así lo confirmó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien, además, informó que rescatistas de Alemania, Países Bajos e Italia se encuentran en camino para sumarse a las labores de búsqueda.

En un contacto telefónico con el canal estatal VTV, Rodríguez indicó que los rescatistas nacionales e internacionales han sido distribuidos, sin dar más detalles. Asimismo, señaló que más temprano autoridades sostuvieron una reunión con representantes del Comando Norte de Estados Unidos.

Al país llegó el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, según la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

“Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de EU se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela”, señaló en un mensaje difundido en X el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) informó en la víspera que las Fuerzas Armadas estadounidenses están “movilizándose rápidamente” para ayudar al Gobierno de Venezuela en los esfuerzos de rescate y recuperación tras los dos terremotos del miércoles.

Más temprano, Delcy Rodríguez destacó en Telegram el recibimiento de los equipos mexicanos y salvadoreños.

“¡BIENVENIDO México a Venezuela! Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos”, publicó Rodríguez.

La mandataria también saludó la llegada del equipo guanaco: “El Salvador, ¡bienvenido a Venezuela!”.

“Arribaron a nuestro país 188 rescatistas provenientes de El Salvador, junto con insumos, para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las familias afectadas por la tragedia de este 24 de junio”, añadió Rodríguez, que aceptó la ayuda ofrecida por el presidente Nayib Bukele, pese a sus diferencias con el ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro, en particular por el caso de un grupo de migrantes venezolanos enviado por EU a una cárcel salvadoreña.

También este viernes un avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid aterrizó en Venezuela para participar en el operativo de emergencia por los terremotos que han asolado el país, según el Ministerio de Defensa español.

El A330 ha transportado 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.

En el mismo avión han viajado 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112) junto a cuatro perros de la Unidad Canina.

Según las autoridades venezolanas, los dos terremotos, que afectaron principalmente a Caracas y al estado vecino de La Guaira, dejan 920 muertos, 3 mil 360 heridos y cuantiosos daños materiales.