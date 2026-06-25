La solidaridad mueve a Brasil y El Salvador: Envian ayuda y equipos de rescate a Venezuela por terremoto

Personas observan escombros de edificios derrumbados el jueves 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, tras el terremoto doble registrado en el país.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves que Brasil enviará a Venezuela un equipo de rescate integrado por 36 bomberos y los materiales necesarios para montar un hospital de campaña, como ayuda para superar la tragedia causada por el terremoto que dejó al menos 188 muertos.

Brasil se suma así a la lista de países de la región, entre los que se incluye México, que han anunciado el envío de equipos de rescate y ayuda humanitaria al devastado país.

El líder progresista brasileño dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales que esa ayuda fue definida en una conversación que tuvo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que trataron “la mejor forma de ofrecer apoyo al país vecino”.

El Caribe venezolano fue sacudido el miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7.2 y 7.5, respectivamente, que ya deja unos 253 muertos y cuatro mil 300 heridos.

Según el mandatario, Brasil enviará el viernes a Venezuela en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones.

En el mismo carguero serán enviadas nueve toneladas de equipos para ayudar en la búsqueda de supervivientes y en el socorro a las víctimas.

Lula agregó que el sábado, en otro carguero militar, Brasil enviará los equipos necesarios para el montaje de un hospital de campaña, así como cien purificadores de agua que pueden ser alimentados con energía solar, medicinas y material médico para cirugías.

“Seguiremos acompañando el desarrollo de los trabajos de socorro a las víctimas para ofrecer todo el apoyo necesario a nuestros hermanos venezolanos”, dijo.

Poco antes de su publicación, en un acto público, Lula relató que conversó con Rodríguez para coordinar el envío de esa ayuda.

“Convocamos a varios ministros para coordinar el envío de toda la ayuda necesaria: agua potable, bomberos, defensa civil, alimentos y medicamentos”, dijo Lula en un evento en el que pidió solidaridad para el pueblo venezolano.

“Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para ayudar a Venezuela a salir de esta confusión del terremoto”, agregó.

El jefe de Estado ya había manifestado su “gran preocupación y consternación” por el impacto de los dos sismos que golpearon el norte de Venezuela.

El Salvador se une a países que mandarán ayuda a Venezuela

Otro equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate partieron este jueves también desde El Salvador con rumbo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano.

Se trata de personal “altamente capacitado” para labores de búsqueda y rescate, según lo informó la Presidencia, quienes “llevan consigo los insumos necesario para la misión”.

El equipo lo integran elementos de la Fuerza Armada, de Protección Civil, del Sistema de Emergencias Médicas y son acompañados por perros de la Unidad Canina de Rescate del Ejército salvadoreño.

Los elementos se reunieron en las instalaciones de la Base Área Militar, ubicada en el central departamento de La Paz y donde se prepararon y embalaron los insumos que complementan el contingente.

El Salvador ha sido uno de los muchos países que se solidarizó con Venezuela tras los terremotos y le ofreció ayuda humanitaria de 300 rescatistas, medicamentos e insumos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió ánimos al pueblo venezolano, a través de un mensaje en X publicado la noche del miércoles.

El apoyo del país centroamericano se hace efectivo a pesar que ambas naciones no sostienen relaciones diplomáticas desde noviembre de 2019, cuando Bukele ordenó la expulsión del cuerpo diplomático de Venezuela y su embajada en San Salvador cerrara.

No obstante, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al mandatario salvadoreño su ofrecimiento de apoyo y mandó a su Cancillería a coordinar los mecanismos necesarios para el recibimiento del contingente salvadoreño.