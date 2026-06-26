Sheinbaum rechaza que los cárteles controlen la frontera con EU: ‘Tiene que ver con las elecciones’

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la frontera entre México y Estados Unidos esté controlada por los cárteles de la droga, luego de las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

Sugirió que las afirmaciones del funcionario estadounidense responden a fines electorales de cara a los comicios de noviembre, cuando Estados Unidos renovará parte del Congreso.

“Hay mucho también vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre (...) mucho de esto tiene que ver con la elección de noviembre y nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México”, expresó durante la mañanera de este viernes 26 de junio.

La mandataria federal sostuvo que, si fuera cierto que los cárteles mexicanos controlan la frontera, el presidente Donald Trump no habría reconocido que su administración logró una de las fronteras más seguras.

También señaló que las instituciones estadounidenses reportaron una disminución en el tráfico de fentanilo a través de la frontera entre México y Estados Unidos, uno de los principales temas para la administración de Trump.

“El reconocimiento (del presidente Trump) de que en este momento existe una condición de seguridad en la frontera, de ser una frontera segura, no podría ocurrir si no estamos trabajando de ambos lados de la frontera”, apuntó.

¿Qué dijo Markwayne Mullin sobre la frontera entre México y Estados Unidos?

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que nueve cárteles mexicanos controlan la frontera entre ambos países. Sin embargo, no ofreció detalles sobre esa declaración, no definió la presencia de cada organización ni mencionó cuáles serían esos grupos criminales.

Durante una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para la Seguridad Nacional, aseguró que la frontera estaría dividida por plazas.

“No hay ni un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté controlado por una plaza (…) y aseguró que: son nueve cárteles los que controlan la zona”, sostuvo el funcionario.

Agregó que los cárteles utilizan drones para el contrabando de droga en la frontera, una versión que el Gobierno de México rechazó en varias ocasiones.

En ese contexto, Mullin propuso la construcción de más muros para dificultar el tráfico ilícito de drogas y concentrar la vigilancia en zonas específicas donde operan organizaciones criminales.

“Así que, mientras más muros construimos, más podemos concentrarnos en las zonas donde se registra el tráfico ilícito”, dijo en la Cámara de Representantes.