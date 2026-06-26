Roberto Lazzeri asume como embajador de México en EU; comunidad migrante mexicana será ‘su prioridad’

Roberto Lazzeri se convierte en el embajador de México en EU.

El embajador Roberto Lazzeri asumió la dirección de la Embajada de México en Estados Unidos, según informó este viernes la representación diplomática mexicana en Washington.

De acuerdo con un comunicado de la Embajada, Lazzeri entregó el pasado 24 de junio las copias de estilo a la jefa de Protocolo del Departamento de Estado, Monica Crowley, con lo que inició formalmente sus gestiones oficiales ante las autoridades estadounidenses.

El diplomático presentará próximamente sus cartas credenciales al presidente Donald Trump, trámite con el que quedará acreditado formalmente como embajador de México en Estados Unidos.

Por su parte, Lazzeri afirmó que “la densidad de la relación entre ambos países, su escala económica y su profundidad humana exigen una cooperación constante”.

De acuerdo con información de la Embajada, el diplomático llega al puesto con una “agenda clara” y que se basa en tres prioridades: la protección de la comunidad mexicana migrante, el impulso de la prosperidad compartida de América del Norte y la construcción de acuerdos bilaterales.

Con 27 votos a favor y ocho en contra, el pasado 10 de junio, la Comisión Permanente del Congreso mexicano ratificó el nombramiento expedido por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Lazzeri sustituye a Esteban Moctezuma, quien dirigió la delegación mexicana desde febrero de 2021, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Su llegada ocurre en medio de las negociaciones para la revisión del T-MEC y las tensiones con Washington por la agresiva retórica del presidente Donald Trump en asuntos como la seguridad, inmigración y narcotráfico.