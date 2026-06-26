‘Colombia que haga su parte’: Sheinbaum revira a De la Espriella por amenaza a cárteles mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que “se encargue de su parte” ante la amenaza de declarar a los cárteles mexicanos como objetivos militares.

Comentó que, desde antes del gobierno de Gustavo Petro, las fuerzas armadas de ambos países mantienen mecanismos de colaboración para impedir las operaciones ilícitas del crimen organizado.

En ese sentido, la mandataria mexicana afirmó que las diferencias ideológicas no deberían provocar una ruptura en la coordinación para enfrentar a los cárteles.

“Desde antes hay una relación de las fuerzas armadas de Colombia y las fuerzas armadas de México y hay mecanismos de colaboración; eso existe. Que cada quien se encargue de su parte. Que cada quien se encargue de su parte, que Colombia se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte”, comentó la mandataria.

¿Abelardo de la Espriella amenazó con ataques en territorio mexicano?

En mayo, cuando era candidato presidencial, Abelardo de la Espriella declaró que tomaría acciones contra los cárteles mexicanos que operan en territorio colombiano; para ello, los declararía objetivos militares.

En la entrevista que ofreció a Noticias Caracol, el ahora presidente electo no mencionó que realizaría acciones militares en territorio mexicano contra los grupos del crimen organizado.

Será hasta el 8 de agosto, cuando De la Espriella tome posesión, que se conozcan los alcances de las medidas que pretende aplicar para combatir a los cárteles mexicanos con presencia en Colombia y si ello abre la puerta a una acción unilateral fuera de su territorio.

“Decirles a los cárteles mexicanos que están en el Cauca (Colombia...) a todos esos bandidos que los declaro objetivos militares desde ya. Toda esa sangre que le han hecho perder y que han derramado al pueblo caucano, se la voy a cobrar gota a gota. Con esos bandidos no voy a tener ninguna consideración”, declaró el pasado 12 de mayo.

En el mismo espacio informativo, De la Espriella dio detalles de la política de seguridad que implementará. Entre las medidas mencionó permitir a los oficiales de la policía colombiana “bajar” a manifestantes que los agredan y lanzar ataques contra lanchas vinculadas con los cárteles de la droga.

También mencionó que espera el apoyo de Estados Unidos e Israel para enfrentar al crimen organizado que opera en su país, una declaración que refuerza la alineación que mantiene con la derecha.

Los alcances de sus propuestas se conocerán hasta agosto. La exigencia más reciente fue dirigida a los cárteles colombianos, a quienes dio un mes para someterse al Estado y abandonar sus actividades ilícitas y el uso de las armas.