‘El pueblo pone y el pueblo quita, no el encuestólogo’: Esthela Damián

La movilización en defensa de la soberanía nacional crece de manera orgánica a ras de suelo en Guerrero, afirmó la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta.

“No he encontrado ninguna resistencia, he fluido bastante bien en las asambleas y cada día el apoyo de actoras y actores es más grande a favor de la soberanía nacional. Soy una mujer perseverante, de retos y muy metódica; me gusta trabajar con orden, caminar y disfrutar el contacto con la gente”, dijo.

En asamblea, afirmó que quienes critican recorrer el país o tener una visión al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum, operan con una visión sesgada, bajo los argumentos del patriarcado.

Cuestionada en entrevista sobre las mediciones que circulan en la entidad al calor del proceso interno de MORENA, Esthela Damián exhibió la falta de validez de dichos ejercicios, refrendando que la única encuesta que cuenta es la que realizará el Comité Ejecutivo Nacional.

“Este momento es del ‘encuestólogo’, entonces el que gana es él. Yo no me preocupo por eso porque cada quien va a sacar su propia medición dependiendo de quién la mandó a hacer, con qué personaje se involucró, cuál es su método y en qué municipios. Yo soy profundamente respetuosa de lo que apruebe la dirigencia nacional; en MORENA tenemos el principio de que ‘el pueblo pone y el pueblo quita’, y eso se reflejará en la encuesta oficial”, apuntó.

El Comité Ejecutivo Nacional, abundó Damián Peralta, se encargará de pasar todo por el filtro correspondiente y poner las consideraciones idóneas para que los mejores hombres y mujeres enarbolen la Cuarta Transformación.

Recordó que su experiencia al más alto nivel gubernamental le otorga una perspectiva integral de los problemas públicos, llamando a la unidad absoluta de cara al escenario electoral del 2027.

“No me engancho en conflictos que generen sesgos. Ya saben quién me enseñó a trabajar así, recorriendo el territorio. En la viña del Señor hay de todo, pero yo insistiré en que tengamos altura de miras, en que no pensemos que somos el ombligo del mundo y miremos lo que está pasando con nuestro gran país bajo el Humanismo Mexicano.

“Tenemos que dar una gran batalla en el 2027 y ahí debe radicar nuestro esfuerzo en unidad. Estoy dando todos los días mi última gota de sudor, de energía y de inteligencia por esta causa”, concluyó.