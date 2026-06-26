PAN pierde militantes: Nuevo partido político PAZ ya tiene más afiliados que Acción Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, 25JUNIO2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) realizó el evento “Soluciones para México” en el Pepsi Center, encabezado por su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, como parte del relanzamiento del partido para presentar propuestas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos en México. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

El Partido Acción Nacional (PAN) enfrenta un nuevo revés en su padrón de militantes tras la presentación de cifras oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales revelan que uno de los nuevos partidos políticos ya supera al blanquiazul en número de afiliados.

Los datos fueron presentados por la consejera del INE, Carla Humphrey Jordan, durante la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE realizada el jueves 25 de junio, donde se autorizó el registro de dos nuevos partidos políticos que, en 2027, se sumarán a los seis que ya existen.

PAZ lidera en afiliaciones entre nuevas organizaciones

De acuerdo con el recuento oficial detallado por Humphrey Jordan, cuatro organizaciones políticas en proceso de registro reportaron avances en sus asambleas y afiliaciones:

Asambleas válidas:

PAZ: 274

México tiene vida: 233

Personas Sumando en 2025 (Somos México): 205

Que siga la democracia: 208

En total, estas organizaciones acumularon mil 617 asambleas intentadas, de las cuales 696 no lograron su objetivo, aunque fueron contabilizadas durante la fiscalización de recursos.

Fue así que los consejeros electorales aprobaron el registro de Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) y de Personas Sumando en 2025 (Somos México).

PAN queda por debajo de PAZ en militancia nacional

En el corte presentado por el INE, las afiliaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:

PAZ : 335 mil 400

: 335 mil 400 México tiene vida : 296 mil 181

: 296 mil 181 Somos México : 294 mil 327

: 294 mil 327 Que siga la democracia: 303 mil 047

En conjunto, estas organizaciones suman un millón 465 mil 466 afiliaciones, cifra que fue compulsada contra los padrones de partidos políticos nacionales y locales, así como entre las propias organizaciones para evitar duplicidades.

Tomando en cuenta lo anterior, el partido PAZ ahora tiene mayor número de afiliados que el Partido Acción Nacional (PAN), que actualmente reporta 327 mil 084 afiliados, de acuerdo con el dato más actualizado en su Registro Nacional de Militantes.

Líderes e ideología detrás de Somos México y PAZ

Somos México

Somos México surge como una fuerza impulsada desde la llamada ‘Marea Rosa’, integrada por exmilitantes del PAN, PRI y PRD, además de activistas y figuras de la sociedad civil. Entre sus principales referentes están Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán y Emilio Álvarez Icaza, quienes han buscado articular una alternativa opositora rumbo a las elecciones de 2027.

Su propuesta ideológica se ubica en un espectro liberal-democrático, con énfasis en la defensa de las instituciones, los contrapesos al poder y los derechos civiles.

Construyendo Sociedades de Paz (PAZ)

Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) es encabezado por Hugo Eric Flores Cervantes, exdirigente del extinto Partido Encuentro Social (PES) y respaldado por representantes legales y operativos, como Armando González.

De acuerdo con el periodista Macario Schettino, esta organización política sería cercana a Morena y aliados. El PES formó parte de la coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018.