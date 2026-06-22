México Tiene Vida, grupo antiaborto que quiere ser partido, es acusado de sobornar a funcionario del INE

México Tiene Vida busca su registro como partido político para participar en las elecciones intermedias de 2027.

La organización México tiene Vida, que pretende obtener su registro como partido político nacional, incurrió en faltas graves como la simulación y manipulación de documentos para acreditar afiliaciones y el intento de soborno a un funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE).

El supuesto delito será denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), acordó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

En sesión privada, los consejeros tuvieron por acreditada la infracción respecto del intento de soborno. El informe señaló que el grupo hizo una “oferta económica” al funcionario del INE encargado de certificar una asamblea que terminó siendo cancelada por falta de quórum.

Por ello, México tiene Vida, que ya cuenta con registro como partido en Nuevo León, fue multado con 70 mil 386 pesos y se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos a que haga la denuncia de hechos correspondientes ante la FGR.

INE detecta irregularidades en afiliaciones a México tiene Vida

El árbitro electoral detectó inconsistencias en 8 mil 116 registros del grupo que busca convertirse en un nuevo partido político nacional.

En 3 mil 62 registros se acreditó la simulación de la voluntad de las personas ciudadanas. Existió la intención de entregar al INE elementos “artificiosamente generados para aparentar algo que no corresponde con la realidad”, tales como fotografías de la credencial para votar tomadas a pantallas o monitores de dispositivos electrónicos.

Otra falla descubierta por el INE fue que 2 mil 622 registros de afiliación fueron validados con fotocopias de credencial para votar cuando, de conformidad con las reglas, era necesario presentar la credencial original del INE para validar la inscripción.

En 2 mil 432 casos, el INE concluyó que no cuenta con la certeza necesaria para validar la afiliación.

El INE también infraccionó a Que Siga la Democracia y Construyendo Sociedades de la Paz, grupos que también buscan su registro como partido político, esto por manipulaciones de las fotografías de las credenciales para votar.

En otros casos se detectó que las firmas fueron tomadas de la propia credencial para votar y modificadas para hacerlas pasar como estampadas en la pantalla táctil del dispositivo utilizado para recopilar las afiliaciones.

¿Qué sabemos de México tiene vida?

En su sitio web, el grupo se describe como un “movimiento al rescate de la dignidad de México mediante la recuperación de valores éticos y morales (...) poniendo como centro y columna vertebral a la familia”.

La organización fundada por el empresario Jaime Ochoa, y cuyos representantes legales son Eduardo Zamarripa y Jorge Garza.

De acuerdo con su declaración de principios, uno de los ejes de México tiene vida es su oposición a que las mujeres decidan sobre sus cuerpos al declararse como defensor del “derecho a la vida humana desde su concepción hasta su término natural”.