INE sanciona al PAN: Ordena bajar publicaciones en las que llama ‘narcopartido’ a Morena

Una publicación de Jorge Romero contra Morena fue sancionada por el INE.

¿Viste publicaciones del PAN en los que llamaban a Morena ‘narcopartido’? El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar dichas publicaciones tras calificarlas como calumnia.

Ante la solicitud de Morena de medidas cautelares contra el PAN, el INE determino que el PAN, a través de publicaciones difundidas por su líder nacional, Jorge Romero, así como otras tres publicaciones del partido en Chiapas, actuó sin sustento fáctico suficiente para señalar a la 4T por supuesto narcotráfico.

De acuerdo con el INE, las publicaciones “podrían constituir la imputación de derechos o delitos falsos en perjuicio del partido denunciante (Morena), al asociarlo con actividades relacionadas con el narcotráfico”.

Esas son las únicas publicaciones que el PAN deberá bajar, luego de que el INE calificara como improcedentes otras denuncias de Morena sobre calumnias a manos de la oposición.

INE rechaza quejas de Morena contra Lilly Téllez

El INE determinó la improcedencia de medidas cautelares contra la senadora Lilly Téllez, del PAN, con críticas a Morena y los gobiernos de la 4T.

De acuerdo con la resolución alcanzada en sesión extraordinaria urgente la noche del miércoles 17 de junio, se resolvió que Lilly Téllez realizó expresiones vinculadas con el ejercicio de su función como senadora.

La Comisión de Quejas del INE declaró improcedente cualquier tutela preventiva solicitada por Morena contra Lilly Téllez debido a que la queja “se sustentó en hechos futuros de realización incierta”.

El pasado 7 de junio, el PAN denunció al expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, criticando principalmente su estrategia de seguridad ‘Abrazos no balazos’ y los asesinatos de su gestión.

El PAN sumó al señalamiento las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Morena por presuntos nexos con el narcotráfico, especialmente contra 10 funcionarios de Sinaloa presuntamente ligados a Los Chapitos.

Estados Unidos no ha presentado pruebas de dichas acusaciones.