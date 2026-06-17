Sheinbaum evita hablar del futuro político de Enrique Inzunza: ‘Le corresponde a Morena’

El nombre de Enrique Inzunza 'sonaba' entre los favoritos para ser el candidato de Morena para la elección en Sinaloa en 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó referirse al destino político de Enrique Inzunza, senador por Sinaloa que es señalado por EU de colaborar y proteger a cárteles del narcotráfico en el estado.

Antes de que el Departamento de Justicia hiciera público que investiga a 10 funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza partía como ‘favorito’ para ganar la candidatura de Morena para la gubernatura de Sinaloa.

No obstante, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, admitió que el contexto no favorece al senador Enrique Inzunza para buscar esa postulación.

“Hay un debate porque hay una acusación pública, no es su mejor momento de reputación”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Enrique Inzunza?

“Lo decidirá la gente y el propio partido si se registra o no, de acuerdo con la revisión que hagan”, dijo en la ‘mañanera’ de este miércoles 17 de junio.

Cabe aclarar que Claudia Sheinbaum hizo esta declaración minutos después de que el senador Enrique Inzunza publicó que no buscaría la candidadtura de Morena para el Gobierno de Sinaloa en 2027.

En un extenso mensaje publicado en X, sostuvo que es inocente de las acusaciones del Departamento de Justicia y destacó el apoyo del pueblo de Sinaloa en la elección de 2024.

“Esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030″, escribió este miércoles 17 de junio en X.

https://x.com/InzunzaCazarez/status/2067238247668039719

¿Qué sabemos de la selección de candidatos de Morena para elecciones de 2027?

Citlalli Hernández, quien se reincorporó al partido tras su paso como secretaria de las Mujeres, adelantó que Morena aplicará filtros penales y financieros a todas las personas que aspiran a una candidatura para las elecciones intermedias de 2027.

“Vamos a consultar de manera formal a las distintas autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía (General de la República) para ver si hay algún indicio o algún tema de algunos de los aspirantes”, dijo en entrevista con el periodista René Delgado a principios de mayo.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a miembros de su Gabinete ampliado presentar sus renuncias si están interesados en participar en las encuestas de selección de Morena. Entre los funcionarios que le tomaron la palabra están Esthela Damián, exconsejera jurídica de la Presidencia, quien buscará la candidatura para la gubernatura de Guerrero.