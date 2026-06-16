‘Corcholatas’ de Morena se ‘destapan’: ¿Qué senadores pidieron licencia para las candidaturas en 2027?

Al menos siete senadores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han presentado una solicitud de licencia de forma indefinida al pleno, con miras a participar en el proceso interno de Morena y la Cuarta Transformación (4T) para definir las futuras candidaturas para las elecciones de 2027.

El próximo año se renovarán 17 gubernaturas, las 500 diputaciones del Congreso de la Unión y miles de cargos locales entre ayuntamientos y diputaciones estatales.

Entre los legisladores que ya pidieron separarse de sus cargos está Félix Salgado Macedonio, cuya hija, Evelyn Salgado, es gobernadora de Guerrero. Pese a que Morena prohibió el nepotismo para los siguientes comicios, el guerrerense busca la candidatura para encabezar el gobierno estatal.

“Entiendo que el nepotismo implica favorecer a familiares con cargos administrativos, lo cual está tipificado como delito. Pero los puestos de elección popular derivan de la voluntad del pueblo”, explicó el 27 de marzo.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en una conferencia de prensa. (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib)

Lista de senadores de la 4T que solicitan licencia

Félix Salgado Macedonio , del Grupo Parlamentario de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 15 de junio de 2026 .

, del Grupo Parlamentario de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del . Jasmine María Bugarín , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 17 de junio de 2026 .

, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del . Waldo Fernández González , del PVEM, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 17 de junio de 2026 .

, del PVEM, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del . Graciela Domínguez Nava , de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 17 de junio de 2026 .

, de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del . Raymundo Vázquez Conchas , de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 17 de junio de 2026 .

, de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del . Beatriz Mojica Morga , de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de junio de 2026 .

, de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del . Lorenia Iveth Valles Sampedro, de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 22 de junio de 2026.

¿Cómo se definirán las candidaturas de Morena para 2027?

Las candidaturas de Morena para las elecciones intermedias de 2027 se definirán mediante el método de encuestas internas por las que se evaluará la opinión de la ciudadanía.

El calendario interno de Morena establece que el próximo 22 de junio iniciará el registro de aspirantes.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones realizará un filtro para seleccionar a tres hombres y tres mujeres que participarán en la encuesta definitiva en cada estado y cuyo resultado se prevé para finales de julio o principios de agosto.