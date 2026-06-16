Morena pedirá que anulen elecciones en Coahuila: Denuncian irregularidades en casillas y compra de votos

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, denunció que su partido detectó irregularidades en 962 casillas, el 22.6 por ciento, por lo que pedirán ante las instancias electorales locales y federales la anulación de toda la elección de Coahuila, en la que se eligió al Congreso del estado.

Aunque el órgano electoral local ya entregó hasta las constancias de mayoría a los ganadores, anunció que el partido presentará formalmente las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos electorales, ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el uso excesivo de recursos en la compra de votos y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el origen del dinero utilizado por el PRI y el gobierno del estado, anticipó.

Ariadna Montiel aseguró que cuentan con las pruebas suficientes para demostrar el fraude y la compra de votos a través del QR y las transferencias monetarias a los electores que votaron por el PRI.

Detalló que “presentamos 17 quejas electorales, una por cada uno de los 16 distritos y una de carácter general, y la denuncia va en estos ejes: compra y coacción del voto; participación indebida de servidores públicos; el uso electoral de los programas sociales del estado; la intimidación, violencia política y de género; el rebase de topes de campaña”, indicó.

Enfatizó que “la dimensión de la impugnación en Coahuila es la nulidad total de la elección, en los 16 distritos locales, y se llegará hasta la última instancia”.

Aseguró que Morena “ha recibido pruebas de la gente, además de que al momento del conteo de los votos se refleja un número importante de boletas nulas, porque la gente votó por el PRI, se tomó la foto con el código QR y en la boleta denunció con leyendas que el PRI dio 200 pesos y estuvo comprando votos. Incluso señaló que los votantes depositaban los QR en la urna”, precisó.

“Estas boletas salen de las urnas y otro asunto relevante es que en el momento que se abre el paquete y se extraen las boletas para el cómputo, salieron también los QR, porque las personas echaron la boleta y el QR también se fue ahí. Entonces, tenemos los videos del momento de la apertura de los paquetes y un número importante de boletas con estas leyendas”.

Señaló que, por ejemplo, “en una boleta, donde está el logo de Morena, dice SÍ, se tachó todos los demás y denunció que el PRI estuvo comprando los votos. Por eso, vamos a ir a pelear cada uno de los votos para que se respete el sentido de la decisión del ciudadano”.

Advirtió que Morena “no va a permitir que el PRI siga reproduciendo esas prácticas en contra de la democracia, por lo que solicitó a la FGR, mediante su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL), la investigación de la compra y coacción del voto.

Además denunció ante el INE “el uso de recursos para compra del voto y el rebase de topes de campaña; y ante la UIF, de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, demandó “dar seguimiento al origen y destino de los recursos para la coacción y compra del voto, e investigar las redes de financiamiento”.

Acusó que, “entre sus viejas prácticas, este operativo lo realizó el PRI también en Durango, lo perfeccionó en Coahuila y no vamos a permitir que lo siga reproduciendo, atentando contra la democracia”.

Morena se respalda en el trabajo y la popularidad de Sheinbaum

Montiel Reyes aprovechó y dijo que la fuerza de Morena radica en el trabajo y la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por su lucha por la soberanía.

Es por eso, aseguró, que tiene “una aprobación de 71 por ciento en la reciente encuesta nacional de De la Heras, mientras que el expresidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo un 70, y donde 47 por ciento de los encuestados se identificó con Morena, 9 por ciento con el PAN y 11 por ciento con el PRI.

Con este activo, subrayó, el fin de semana pasado continuaron las asambleas informativas en defensa de México y la soberanía nacional, que ya suman 264, en las que se invita a los ciudadanos a defender al país y a la cuarta transformación.

Montiel anunció que el miércoles 17 de junio, en conferencia de prensa con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), se presentará el plan político integral de la ruta de selección de coordinadores estatales, rumbo a las elecciones de 2027.