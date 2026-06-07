Morena advierte que elecciones en Coahuila fueron ‘sucias’: hubo compra de votos y detención de militantes

Se llevó a cabo la Jornada Electoral para renovar a los diputados locales del Congreso del Estado de Coahuila. (Foto ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.)

Al concluir la jornada electoral de Coahuila, la dirigencia nacional de Morena y sus representantes locales acusaron al gobierno estatal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de generar una “elección de Estado” marcada por la violencia institucional y un sofisticado sistema de coacción del voto.

Según revelaron, desde el pasado jueves y hasta el cierre de las casillas, se registró la detención arbitraria y retención ilegal de 200 militantes de Morena y del Partido del Trabajo (PT) a manos de corporaciones policiales.

Ariadna Montiel, informó que la policía estatal llevó a cabo operativos de persecución contra sus simpatizantes, manteniendo a personas detenidas en diversas fiscalías, particularmente en Torreón, incluso durante el desarrollo de la votación.

Explicó que decidieron hacer pública la magnitud de estas detenciones hasta el cierre de las urnas por “responsabilidad política”, buscando no desincentivar la participación ciudadana ni generar pánico entre los votantes.

A estas detenciones se sumaron actos de intimidación directa. La dirigencia nacional de Morena denunció que, la noche previa a la elección, un despliegue de 20 patrullas rodeó e intimidó a dos diputadas federales que se encontraban en la entidad. De acuerdo con las fuentes, este despliegue de la fuerza pública municipal y estatal tuvo como objetivo “cuidarle el mecanismo de votación al PRI” y amedrentar a los cuadros opositores.

Morena denuncia compra de votos a través de códigos QR

Morena presentó evidencias de lo que calificaron como un “modus operandi” tecnológico para la compra de votos. El sistema consiste en la utilización de códigos QR para que los votantes comprueben, mediante fotografías de sus boletas, que sufragaron por el PRI a cambio de pagos económicos.

La dirigencia aseguró contar con pruebas contundentes y bases de datos generadas por el propio sistema utilizado por los operadores priistas, información que fue obtenida, según señalaron, por integrantes del propio PRI cansados del régimen actual. Este esquema fue comparado con escándalos históricos de fraude electoral como los casos “Amigos de Fox” y “Monex”.

Ruta jurídica: Impugnación ante tribunales

A pesar de que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y el INE reportaron inicialmente una jornada “sin novedades” o incidentes mayores, Morena criticó la omisión de las autoridades electorales locales ante las denuncias presentadas desde el mediodía.

El proceso legal a seguir tras el cierre de la jornada incluye el seguimiento de denuncias: Las quejas presentadas ante el instituto local deberán ser integradas al proceso de cómputo. Morena aclaró que no será el INE, sino el Tribunal Electoral (Sala Superior o Sala Regional), quien tendrá la última palabra sobre la validez de la elección y la resolución de las quejas por las irregularidades documentadas.

La dirigencia continuará contabilizando denuncias ciudadanas y videos durante la próxima semana para robustecer el expediente que busca demostrar que la operación de compra de votos fue “generalizada” en todo el estado. “Tenemos la obligación ética de denunciarlo; no han sido pocos votos”, sentenciaron los representantes, reafirmando que llevarán el caso hasta las últimas instancias para buscar “justicia para el pueblo de Coahuila”.