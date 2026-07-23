El checkout se ha convertido en el nuevo punto débil del retail

En México, el crecimiento del comercio electrónico y de los pagos digitales ha sido acelerado, pero la infraestructura que lo sostiene no siempre ha evolucionado al mismo ritmo. A medida que las empresas incorporan más métodos de pago, adquirentes y soluciones antifraude, se vuelve cada vez más evidente un problema estructural: la fragmentación del sistema de pagos.

Hoy, muchas compañías operan con múltiples proveedores que funcionan de manera aislada. Cada uno resuelve una parte del proceso, pero no existe necesariamente una coordinación integral que permita optimizar el flujo completo de la transacción. El resultado no es falta de tecnología, sino falta de integración estratégica.

El reto en México es particularmente complejo. La coexistencia de tarjetas, transferencias, wallets y métodos locales responde a distintos niveles de adopción digital y comportamiento del consumidor, lo que obliga a las empresas a operar en múltiples realidades al mismo tiempo. Sin embargo, esa diversidad no siempre está acompañada de una arquitectura unificada.

Esto ha generado sistemas de pago fragmentados, difíciles de escalar y costosos de mantener. En muchos casos, las empresas no tienen claridad sobre dónde se pierde una transacción: si en la autorización, en el enrutamiento, en las reglas antifraude o en la experiencia del usuario. Se observan síntomas como el abandono de carrito o la baja tasa de aprobación, pero no siempre la causa raíz.

El problema no está en la cantidad de proveedores, sino en la ausencia de una estrategia de pagos integrada. La suma de soluciones aisladas ha sustituido, en muchos casos, el diseño de una infraestructura pensada como un solo sistema.

Esto ha llevado a que los pagos sigan tratándose como un componente técnico, cuando en realidad son una palanca directa de ingresos. Cada punto de mejora en la aprobación de transacciones, cada reducción de fricción o cada optimización en el enrutamiento tiene un impacto inmediato en la rentabilidad del negocio.

El cambio que comienza a consolidarse en el mercado mexicano es el paso de “integrar más métodos de pago” a “optimizar cada transacción”. Esto implica dejar de ver los pagos como un backend operativo y empezar a entenderlos como una capa estratégica dentro del negocio digital.

En este escenario, variables como la tasa de aprobación, el costo por transacción, la resiliencia del sistema y la experiencia del usuario adquieren la misma relevancia que la adquisición de clientes o la expansión comercial. La eficiencia deja de ser un tema operativo y se convierte en una ventaja competitiva.

México se encuentra en un punto de madurez en el que el e-commerce ya no depende únicamente de la adopción digital, sino de la capacidad de mejorar la conversión y reducir la fricción en cada pago. La competencia ya no se define por la cantidad de opciones, sino por la efectividad de cada transacción.

La orquestación de pagos comienza a posicionarse como una capa clave de infraestructura en este proceso, al permitir centralizar la operación, optimizar rutas de pago y dar visibilidad en tiempo real sobre lo que ocurre en cada intento de transacción.

Más allá de la tecnología, el desafío es organizacional. La fragmentación de pagos no solo refleja un problema técnico, sino una forma de diseñar sistemas que ha priorizado la acumulación de herramientas sobre la construcción de una estrategia unificada. Resolverlo implica replantear cómo las empresas entienden su infraestructura de ingresos en un entorno cada vez más competitivo.