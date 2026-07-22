EU investiga nuevo brote de ‘diarrea explosiva’ por parásito Cyclospora; esto sabemos

EU mantiene el retiro de productos con lechuga iceberg de Taylor Farms, vinculados al brote de ciclosporiasis.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha anunciado que está investigando otro brote del parásito Cyclospora, causante de diarrea, con 72 casos vinculados a una fuente desconocida.

Las últimas infecciones reveladas por la agencia este miércoles se suman al aumento de casos concentrados en el Medio Oeste. Estos contagios están relacionados con la lechuga de Taylor Farms, y la compañía ha retirado esos productos del mercado. La FDA ya estaba investigando varios otros brotes de ciclosporiasis en curso.

Los brotes están causando inquietud entre los consumidores y asustando a los inversores. Si bien la FDA afirmó que el último no se ha vinculado a ningún producto identificable, las acciones de Sweetgreen Inc. cayeron más del 13 por ciento a las 15:25 en Nueva York, y las de Chipotle Mexican Grill Inc. cayeron más del 4 por ciento, alcanzando su mínimo de la sesión. Hasta la fecha, ninguna de las dos compañías ha sido vinculada a brotes.

Yum! Brands Inc., cuya cadena Taco Bell estuvo previamente vinculada a los casos de Taylor Farms, cayó hasta un 1.4 por ciento, borrando las ganancias anteriores.

Los casos de ciclosporiasis aumentan cada verano, ya que la estación cálida favorece la proliferación del parásito. Miles de personas se han infectado con este parásito, causante de diarrea grave, en 41 estados en lo que va del verano, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

EU confirma más de 4 mil 100 casos por brote de ciclosporiasis

Los CDC confirmaron este miércoles la detección de más de 4 mil 100 casos ligados al actual brote en el país de ciclosporiasis. Este volumen supone la confirmación de más de 2 mil 500 nuevas infecciones solo en la última semana.

Desde el 1 de mayo, 11 mil 500 posibles casos de esta enfermedad intestinal fueron notificados, incluidos 4 mil 173 confirmados por un laboratorio en 41 estados, que por el momento están relacionados con el consumo de lechuga contaminada procedente de México.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., aseguró este martes que el actual brote está “bajo control” y que el origen del mismo está identificado, ante lo que se procedió a la retirada del producto.

Kennedy se pronunció después de que la FDA se retractara sobre la detección positiva de cyclospora en una muestra de lechuga iceberg producida por la subsidiaria de la estadounidense Taylor Farms en México, que ordenó la semana pasada una retirada a gran escala de productos afectados.

En cualquier caso, la FDA subrayó que se mantiene la retirada de todo producto de Taylor Farms que incluya lechuga iceberg cultivada en México, en total, 35 productos distribuidos en 27 estados de Estados Unidos entre el 29 de junio y el 16 de julio.

La empresa recomienda a los consumidores que hayan comprado productos incluidos en la lista que los desechen de inmediato y no los consuman.

Estos casi 7 mil casos confirmados o sospechosos del parásito supondrían 27 veces más con respecto al mismo lapso del año pasado, según los CDC.

Con información de Bloomberg y EFE.