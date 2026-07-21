Salud confirma 3 casos de ‘diarrea explosiva’ en México: ¿Cuál es su estado y hay riesgo de un brote?

En México ha habido tres casos de Cyclospora y las autoridades descartan un brote como en Estados Unidos. (Cuartoscuro/Shutterstock)

David Kershenobich, secretario de Salud, confirmó que en México se registraron tres casos de Cyclospora, conocida por sus síntomas como ‘diarrea explosiva’. No obstante, afirmó que se trata de una situación “habitual” dentro de los parámetros epidemiológicos.

Descartó que en el país exista un brote de esta enfermedad, como ocurre en Estados Unidos, donde se confirmaron al menos mil 645 casos. Hasta ahora, ninguno provocó defunciones.

“En México ha habido tres casos de ciclospora nada más y esos casos son habituales, no se sale de epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de ciclospora, por lo tanto”, comentó en la mañanera de este martes 21 de julio.

Sobre el estado de los pacientes con Cyclospora, el secretario de Salud no precisó en qué fechas se presentaron los casos ni en qué estados del país ocurrieron. Únicamente informó que se encuentran en recuperación.

Reiteró que no se trata de una enfermedad mortal cuando los pacientes reciben tratamiento. También señaló que entre los casos confirmados en Estados Unidos no se registran defunciones.

¿Lechuga contaminada salió de México?

El secretario de Salud confirmó que las autoridades sanitarias realizan una investigación propia sobre el presunto origen de la contaminación que provocó los casos de ‘diarrea explosiva’ en Estados Unidos.

Aseguró que la primera prueba realizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) arrojó un falso positivo que vinculaba el brote con lechugas procedentes de Guanajuato.

Reiteró que, hasta el momento, “no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene”.

Ante esos señalamientos y tras el reconocimiento del falso positivo, las autoridades sanitarias mexicanas acudieron a la empresa para recabar muestras y ofrecer información oportuna.

“Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó; fue una falsa positiva, de tal manera que no tenemos evidencia en este momento; sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato, hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación. No se ha encontrado evidencia de que ahí provenga”, explicó.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporosis?

Los principales síntomas son diarrea líquida y persistente, cólicos severos, fatiga extrema y pérdida de peso.

Actualmente no existe una vacuna contra Cyclospora cayetanensis; sin embargo, el tratamiento recomendado suele incluir antibióticos.

Mientras tanto, especialistas recomendaron evitar el consumo de ensaladas empaquetadas si la persona se encuentra en una zona de alta incidencia. También aconsejaron acudir al médico en caso de diarrea persistente y lavar minuciosamente frutas y verduras, en especial la lechuga.