Habrá calor intenso en Nuevo León este miércoles 22 de julio: Monterrey espera hasta 37°C

En Monterrey, la temperatura mínima será de 20.3°C y la máxima de 36.7°C, con vientos de 9 km/h. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en Nuevo León para el miércoles 22 de julio trae calor intenso a la Zona Metropolitana de Monterrey. Las temperaturas máximas alcanzarán los 40°C en algunas ciudades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que sistemas atmosféricos influyen en este aumento de grados en la región.

¿Qué temperatura hará este miércoles en Nuevo León?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 20.3°C y la máxima de 36.7°C, con vientos de 9 km/h. En San Pedro Garza García, la mínima será de 19.3°C y la máxima de 34.3°C, con vientos de 10 km/h y cielos medio nublados.

(Reyes Murillo Pablo Cesar)

Guadalupe tendrá una mínima de 21.0°C y una máxima de 37.7°C, con vientos de 10 km/h. Apodaca será la ciudad más calurosa, con mínima de 21.7°C y máxima de 39.7°C, vientos de 13 km/h y cielo poco nuboso.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en la región?

Para este miércoles, la probabilidad de lluvia es baja en la Zona Metropolitana de Monterrey. Las condiciones atmosféricas indican cielo medio nublado en la mayoría de las ciudades, mientras Apodaca verá un cielo más despejado. Los vientos serán ligeros, entre 9 y 13 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que el monzón mexicano y canales de baja presión causarán un aumento de temperaturas en gran parte del país.

En Nuevo León, estos sistemas contribuyen a las elevadas temperaturas y a la escasa probabilidad de lluvias.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el pronóstico extendido en Nuevo León?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:

Miércoles 22 de julio: Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Jueves 23 de julio: Máxima de 36°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Viernes 24 de julio: Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

El pronóstico extendido muestra que las altas temperaturas dominarán la semana en Nuevo León.

Habrá una ligera baja el jueves, pero el viernes las máximas volverán a subir, rondando los 37°C. Las condiciones climáticas se mantendrán entre nublado y poco nuboso.

¿Qué precauciones tomar ante el calor de la región?

Ante el calor, es fundamental seguir las recomendaciones de salud de Protección Civil. Se aconseja mantenerse bien hidratado, bebiendo abundante agua, y evitar la exposición directa al sol, especialmente de 11:00 a 16:00 horas.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros, gorras o sombreros, y aplicar protector solar.

Es importante prestar atención a niños y adultos mayores, más vulnerables al calor. Ventilar hogares o usar aire acondicionado ayuda a mitigar las altas temperaturas.

¿Dónde consultar fuentes oficiales de clima en Nuevo León?

Para información actualizada sobre el clima, los ciudadanos pueden consultar fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece pronósticos diarios, y Protección Civil de Nuevo León emite alertas y recomendaciones específicas para la población.

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