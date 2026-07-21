‘Aguacero’ en Toluca: Se prevé para este miércoles 22 de julio un 90% de probabilidad de lluvia

Así estará el clima en Toluca este miércoles 22 de julio.

Mañana, miércoles 22 de julio, el municipio de Toluca, en el Estado de México, anticipa un día con condiciones frescas y una alta probabilidad de precipitaciones. La capital mexiquense se prepara para un clima variable.

Las nubes cubrirán Toluca mañana, anticipando un día con alta probabilidad de lluvias en la capital mexiquense.

(Reyes Murillo Pablo Cesar)

¿Qué temperaturas se esperan en Toluca este miércoles?

Los habitantes de Toluca deberán prepararse para una mañana fresca, con una temperatura actual estimada en 13.4°C. La mínima será de 5.0°C al amanecer.

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 21.0°C. El cielo estará poco nuboso, lo que indica un día con momentos de sol, aunque dominado por la nubosidad.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá mañana en Toluca y cómo estará el viento?

La probabilidad de precipitación para este miércoles en Toluca es de 90%, por lo que se recomienda tomar precauciones. Es casi seguro que se presenten lluvias durante el día.

Los vientos serán ligeros, con una velocidad de 4.0 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Las condiciones atmosféricas generales serán de poco nuboso.

¿Cómo se perfila el clima en Toluca para el resto de la semana?

El pronóstico extendido para Toluca indica una tendencia de aumento en la nubosidad en los próximos días. El miércoles 22 de julio se espera una máxima de 21°C y mínima de 5°C, con cielo poco nuboso y vientos de 4 km/h.

Para el jueves 23 de julio, la capital mexiquense tendrá una máxima de 22°C y mínima de 5°C, con cielo medio nublado y vientos de 6 km/h.

Finalmente, el viernes 24 de julio se pronostica una máxima de 22°C y mínima de 5°C, bajo un cielo completamente nublado y vientos de 5 km/h.

La ciudad de Toluca mantendrá temperaturas frescas durante las mañanas y noches, con máximas moderadas. La nubosidad se incrementará, sugiriendo un periodo con cielos más cubiertos hacia el fin de semana.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Toluca mañana?

Dada la alta probabilidad de precipitación, se recomienda a los toluqueños llevar paraguas o impermeable. Las temperaturas frescas por la mañana aconsejan el uso de ropa abrigadora al salir de casa.

Es importante mantenerse hidratado, a pesar del ambiente fresco. Al conducir, se sugiere extremar precauciones por posibles superficies resbaladizas debido a las lluvias pronosticadas en la región.

Fuente: CONAGUA.

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