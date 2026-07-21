¿Por qué Pemex no le puede ‘sacar raja’ a precios caros del petróleo por guerra en Irán?

Los precios del petróleo volvieron a repuntar después de que Trump rompió con el acuerdo del alto al fuego que tenía con Irán.

A diferencia de otras petroleras latinoamericanas, Petróleos Mexicanos (Pemex) no logra capitalizar los altos precios del crudo provocados por la guerra entre EU e Irán. ¿Cuál es el motivo?

Moody’s Ratings señaló que México no puede ‘exprimir’ dólares a esa situación por la política energética del Gobierno, la cual limita la generación de flujo de efectivo de la empresa y la mantiene entre las compañías con mayor intervención gubernamental.

La calificadora señaló que el aumento en los precios del crudo apenas representa un beneficio crediticio para Pemex, ya que los mayores ingresos potenciales son compensados por una combinación de controles de precios a los combustibles; subsidios; una elevada carga fiscal, y una estrategia que privilegia la refinación sobre la exportación de crudo.

“La intervención de política en México limita el beneficio de los precios del petróleo”, apuntó Moody’s, al explicar que las medidas para evitar gasolinazos y poner un tope al precio del diésel restringen la capacidad de Pemex para trasladar a los consumidores el incremento en sus costos de refinación.

Moody’s Ratings detalló que los estímulos fiscales y subsidios vigentes representan aproximadamente 4.6 pesos por litro para el diésel y 3.3 pesos por litro para la gasolina, lo que mantiene a Pemex expuesta a decisiones de política pública en lugar de beneficiarse de las condiciones del mercado internacional.

Además, explicó que la empresa paga al Gobierno un gravamen cercano al 30 por ciento del valor de mercado de los hidrocarburos extraídos (Derecho Petrolero para el Bienestar), mientras que los combustibles refinados deben venderse bajo precios determinados por el Estado, lo que genera una asimetría que reduce la capacidad de Pemex para capturar las ganancias derivadas de un petróleo más caro.

La calificadora añadió que la estrategia de soberanía energética, enfocada en procesar una mayor proporción del crudo en el Sistema Nacional de Refinación y reducir las exportaciones, también limita el potencial de ingresos de la empresa.

Como resultado, las exportaciones de Pemex disminuyeron 28 por ciento durante 2025, hasta ubicarse alrededor de 581 mil barriles diarios, aumentando la dependencia de un negocio de refinación con márgenes más reducidos y costos operativos más elevados.

Pemex, entre las petroleras con mayor intervención del Estado

El reporte también ubicó a Pemex entre las petroleras estatales latinoamericanas con mayor intervención gubernamental.

En un cuadro comparativo, Pemex aparece con un riesgo crediticio alto; una alta exposición al negocio de refinación (downstream), y una alta intensidad de intervención de políticas públicas, una combinación que sólo comparte Petroperú.

En contraste, Petrobras mantiene un riesgo crediticio bajo gracias a una mayor fortaleza financiera y una menor dependencia de su negocio de refinación, ubicándose como la petrolera latinoamericana con la mejor evaluación.

La agencia explicó que, en toda América Latina, los gobiernos han recurrido a subsidios, controles de precios y otros mecanismos para contener el impacto del encarecimiento del petróleo sobre los consumidores.

Sin embargo, estas políticas suelen trasladar la volatilidad de los precios internacionales a los balances de las petroleras estatales, debilitando la previsibilidad de sus flujos de efectivo y elevando sus necesidades de capital de trabajo.

No obstante, Moody’s consideró que Pemex enfrenta una situación particularmente compleja debido a que combina una elevada intervención gubernamental con una estructura financiera más débil que la de otras petroleras de la región.

Bajo este escenario, la calificadora reiteró que Pemex generará flujo de efectivo libre negativo al menos hasta 2028, por lo que continuará requiriendo un apoyo significativo del Gobierno federal para atender sus necesidades de refinanciamiento.