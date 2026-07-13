Vinculan a proceso a Víctor ‘N’, exdirector de Pemex, por violencia familiar; esposa le otorgó el perdón

Víctor 'N' fue denunciado por violencia familiar por María Felicia Jiménez, quien finalmente le otorgó el perdón.

Víctor ‘N’, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar este lunes 13 de julio.

El exfuncionario fue denunciado por su esposa, María Felicia Jiménez, quien le otorgó el perdón momentos antes de la audiencia. Por ello, la defensa de Víctor ‘N’ solicitó una prórroga para buscar que sea liberado en las próximas 24 horas.

La jueza de control presentó un escrito firmado por María Felicia Jiménez quien le otorgó el perdón para no continuar con la persecución ni con las carpetas de investigación en contra de Víctor ‘N’.

“Ella no tiene pretensión en contra del acusado y que tiene disposición de ratificar la audiencia. Sin embargo, estos delitos se persiguen de oficio a pesar del otorgamiento del perdón”, dijo una corresponsal en Morelos, en entrevista con Azucena Uresti.

¿Qué pasará con el proceso de Víctor ‘N’ tras las acusaciones por violencia familiar?

Los abogados de Víctor ‘N’ acusan que hay presuntas irregularidades en el video presentado como prueba princial, así como un dictamen en psicología que resulta insuficiente y que carece de la entrevista del perito. Hablan también de un presunto tratamiento psicológico del exdirector de Pemex.

El otorgamiento del perdón no detiene el curso legal del proceso por el delito de violencia familiar en Morelos, por lo que la Fiscalía General de Justicia está obligada a continuar con la investigación de oficio.

Expertos en materia penal señalan que, tras ser vinculado a proceso, Víctor ‘N’ puede acceder a ciertas salidas alternas o beneficios procesales para evitar o modificar la prisión preventiva.

¿Cuáles son las opciones disponibles para el exdirector de Pemex?

En el contexto del caso y de las acusaciones contra Víctor ‘N’, los especialistas detallan los principales recursos legales disponibles:

• Acuerdos Reparatorios: Son convenios bilaterales entre la víctima y el imputado que, de ser aprobados por la autoridad, extinguen la acción penal y detienen el proceso. Generalmente se aplican en delitos de querella, culposos o patrimoniales sin violencia.

• Suspensión Condicional del Proceso: Permite suspender el juicio a cambio de que el imputado cumpla rigurosamente con una serie de condiciones durante un tiempo determinado (tales como no acercarse a la víctima, residir en un lugar específico o garantizar la reparación del daño).

• Procedimiento Abreviado: Una modalidad de terminación anticipada donde el imputado admite su responsabilidad en los hechos a cambio de recibir una sentencia reducida y la opción de solicitar beneficios sustitutivos de la pena de prisión.

• Medidas Cautelares Alternativas: En caso de que se determine que no es necesaria la prisión preventiva, el juez puede dictar opciones como el pago de una garantía económica, el uso de un brazalete electrónico o la firma periódica ante la autoridad judicial.

Las próximas horas serán cruciales para determinar si el juez de control concede la modificación de las medidas cautelares contra Víctor ‘N’, solicitadas por su defensa y bajo qué términos se continuará la investigación de oficio por parte de las autoridades ministeriales.