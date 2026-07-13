Irán dice que no permitirá que Trump ‘interfiera’ en la gestión el estrecho de Ormuz

Irán señaló que los intentos de EU por controlar el estrecho de Ormuz atentan contra la soberanía.

El Ejército iraní advirtió que no permitirá, “bajo ninguna circunstancia”, que Estados Unidos “interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz”, en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump que dijo este lunes que se convertirá en el “guardián” de este paso marítimo.

El portavoz del Comando Unificado Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, aseguró que, “tras las advertencias previas, bajo ninguna circunstancia permitiremos que Estados Unidos interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz”.

En este comunicado, el portavoz del Ejército iraní añadió que el “repetido aventurerismo y las fechorías de Estados Unidos” en la gestión del estrecho de Ormuz han puesto gravemente en peligro la seguridad regional, el comercio internacional y el paso de petroleros y buques mercantes.

Asimismo, subrayó que las fuerzas armadas de la República Islámica “reaccionarían con severidad” ante cualquier “perturbación e inseguridad” que provoquen las unidades estadounidenses en el paso de buques mercantes y petroleros, fuera de las rutas designadas por Irán y sin autorización de las Fuerzas Armadas iraníes.

El Comando Unificado Khatam al-Anbia también advirtió a los países de la región de que cualquier cooperación logística o apoyo a las unidades del ejército estadounidense será considerado por la República Islámica como “una guerra contra la soberanía y la seguridad nacional de Irán”, que la responsabilidad de “cualquier situación de inseguridad y de la propagación de la guerra en la región” recaerá sobre Estados Unidos y los países que cooperen con el ejército estadounidense.

El Ejército iraní hizo público este comunicado en respuesta a las declaraciones de Donald Trump, que dijo este lunes que su país se convertirá en el “guardián” del estrecho de Ormuz y aseguró que Washington debería ser compensado por proteger la estratégica vía comercial, centro de la actual escalada en el conflicto con Irán.