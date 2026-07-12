Caos ‘reina’ en Estrecho de Ormuz: Trump dice que está abierto, Irán lo niega y ambos se bombardean

Varias personas se meten en el agua en la orilla mientras un carguero aparece fondeado en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos atacó a Irán por tercera vez en una semana, lo que provocó represalias contra al menos cinco países árabes, mientras Washington y Teherán emitieron declaraciones contradictorias sobre si el Estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación.

La República Islámica respondió la madrugada de este domingo 12 de julio con ataques con drones y misiles contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, entre ellos Kuwait, Jordania y Qatar. Hasta el momento, solo se reportaron daños menores y no hubo víctimas.

El presidente Donald Trump sostuvo, durante una entrevista con Meet the Press de NBC, que el Estrecho de Ormuz seguía abierto.

“Anoche los bombardeamos hasta hacerlos pedazos”, dijo. “Son personas muy, muy malvadas y enfermas”.

Irán afirmó que el Estrecho de Hormuz permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”. Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) negó esa versión y aseguró que la vía marítima sigue abierta para todas las embarcaciones y que las fuerzas estadounidenses están preparadas para garantizar la libertad de navegación.

El Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC, por sus siglas en inglés), organismo internacional de monitoreo, informó que aún era posible transitar por la ruta sur del estrecho.

Horas antes, el CENTCOM informó que Trump ordenó nuevos bombardeos dirigidos a reducir la capacidad de Teherán para atacar embarcaciones comerciales, luego de que fuerzas iraníes impactaran un buque portacontenedores con bandera de Chipre.

Medios iraníes reportaron explosiones en la costa sur del país, incluidos los centros energéticos y petroquímicos de Bushehr y Asalouyeh; las ciudades portuarias de Bandar Abbas y Bandar-e Dayyer, así como la zona de Sirik, cercana al Estrecho de Hormuz, uno de los principales puntos estratégicos para el suministro mundial de energía.

La agencia Mehr informó que una torre de comunicaciones fue alcanzada en la provincia sureña de Kerman, dejando dos personas heridas.

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La creciente escalada de ataques mutuos pone en duda el futuro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que buscan resolver asuntos clave como el programa nuclear iraní y eventualmente poner fin a la guerra iniciada por Washington e Israel a finales de febrero.

“Irán tomó una mala decisión. Ahora pagará las consecuencias”, escribió en redes sociales el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) anunció previamente que no permitirá el tránsito de embarcaciones por el Estrecho de Hormuz hasta que cese la “interferencia extranjera”, según la cadena estatal IRIB News.

El control del Estrecho de Ormuz, por donde anteriormente transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, ha sido un punto central en las negociaciones entre Washington y Teherán. La IRGC acusó a Estados Unidos de intentar “crear disturbios en el sur del Estrecho de Hormuz” al “instigar a varias embarcaciones”.

Este domingo 12 de julio prácticamente no se observó tráfico marítimo en el estrecho. El JMIC advirtió en un comunicado que la amenaza para la seguridad marítima “sigue siendo grave”.

Antes de esta nueva escalada, tanto Estados Unidos como Irán habían dejado entrever que todavía existía margen para el diálogo, pese al endurecimiento de la retórica entre ambos gobiernos.

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La Guardia Revolucionaria informó que lanzó misiles balísticos contra la Base Aérea Príncipe Hassan, en Jordania, con el objetivo de atacar un centro estadounidense de mando y control, así como varios hangares de drones. El reino jordano confirmó haber sido alcanzado por tres misiles, sin ofrecer mayores detalles.

Qatar informó que tres personas resultaron heridas por la caída de escombros después de que misiles iraníes fueran interceptados. La agencia semioficial iraní Fars aseguró que la Guardia Revolucionaria atacó con misiles balísticos la Base Aérea Al Udeid.

Kuwait también informó que respondía a ataques aéreos, luego de que el ejército regular iraní anunciara ofensivas con drones contra una batería de misiles Patriot de Estados Unidos, un depósito de municiones y una instalación de radar en ese país. Irán añadió que también atacó un sistema de comunicaciones y un radar estadounidenses ubicados en Baréin.

El viernes 10 de julio, Trump había amenazado con lanzar “1 mil misiles” si Irán cumplía su amenaza de asesinarlo.

Estados Unidos también exigió que Irán declare públicamente que todas las rutas del Estrecho de Hormuz permanecen abiertas a la navegación y garantizara que no atacará embarcaciones civiles que crucen la vía marítima. Funcionarios de alto nivel de la administración Trump, que hablaron bajo condición de anonimato, advirtieron que Teherán enfrentará consecuencias si no ofrece esa garantía pública.