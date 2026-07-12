Vinculan a proceso a Alejandro Mario ‘N’, cuñado de Inés Gómez Mont; se queda en prisión

Alejandro Mario 'N' fue aprehendido por autoridades federales en Cancún esta semana.

La Fiscalía General de la República de México (FGR) vinculó a proceso penal a Alejandro Mario ‘N’ por presunta defraudación fiscal, informó este domingo 12 de julio.

La Fiscalía de Ernestina Godoy señaló que continúan los trámites para extraditar desde Estados Unidos a su hermano, el empresario prófugo Víctor Manuel ‘N’, y a la presentadora de televisión Inés Gómez Mont.

La FGR indicó que un juez ordenó que Alejandro ‘N’ enfrente un proceso penal por su posible participación en el delito de defraudación fiscal, luego de ser detenido en Cancún, Quintana Roo.

El juez dictó la medida de prisión preventiva mientras continúa la investigación del caso durante los próximos cuatro meses.

¿Cuál es el supuesto delito cometido por Alejandro ‘N’, cuñado de Inés Goméz Mont?

Según la FGR, el detenido es investigado por la presunta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, “en perjuicio al fisco federal”.

La institución precisó que este caso no guarda relación con el proceso para extraditar desde Estados Unidos a Víctor ‘N’ e Inés Gómez Mont, quienes son requeridos por la justicia de México.

Ambos son investigados por un presunto esquema de empresas ‘fantasma’ utilizado para facilitar la evasión fiscal; el desvío de recursos públicos, y el lavado de dinero.

La pareja tiene una orden de aprehensión por los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 3 mil millones de pesos.

¿En qué va el proceso para extraditar al esposo de Inés Goméz Mont?

Respecto al empresario, la Fiscalía informó que permanece sujeto a un procedimiento migratorio en Estados Unidos, donde fue detenido en septiembre de 2025 y posteriormente obtuvo la libertad bajo fianza.

Agregó que su próxima audiencia está prevista para noviembre de 2026 y que continúa fortaleciendo la solicitud formal de extradición.

Sobre Gómez Mont, indicó que también mantiene vigente una solicitud de detención provisional con fines de extradición y que sigue integrando la petición formal requerida por las autoridades estadounidenses.

En la actualidad, la pareja permanece en paradero desconocido y prófuga de la justicia mexicana, que emitió una ficha roja de la Interpol para lograr su arresto.