Horarios de semifinales del Mundial: ¿Cuándo juegan Inglaterra vs. Argentina y Francia vs. España?

Las semifinales del Mundial 2026 reúnen a cuatro selecciones que ya conocen la gloria en la Copa del Mundo. Francia, España, Inglaterra y Argentina disputan los dos boletos a la final, una situación que solo se había presentado en otras dos ediciones del torneo: México 1970 e Italia 1990.

Los cruces enfrentan a los cuatro equipos que las principales casas de apuestas colocaban entre los favoritos antes del inicio del campeonato. El primer partido es Francia vs. España, mientras que Inglaterra y Argentina protagonizan una nueva edición de una rivalidad con cuatro décadas de historia, ahora por primera vez en unas semifinales mundialistas.

Semifinales del Mundial 2026: Fecha, horarios y dónde ver

Los dos partidos se juegan en Estados Unidos y pueden verse en televisión abierta y de paga en México.

Francia llega tras eliminar a Marruecos en cuartos de final. El conjunto francés mantiene una plantilla con amplio poder ofensivo encabezada por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y desde Rusia 2018 únicamente ha perdido un partido en Copas del Mundo: la final de Qatar 2022 frente a Argentina.

España, en tanto, avanzó después de superar eliminatorias exigentes contra Portugal y Bélgica. Además, es la única selección que ha derrotado a Francia en un partido oficial durante los últimos dos años, con victorias en la semifinal de la Eurocopa 2024 (2-1) y en la semifinal de la Liga de Naciones 2025 (5-4).

Argentina clasificó a semifinales del Mundial, donde ahora enfrentará a Inglaterra. EFE/ Kenneth Fernández

Un duelo con historia: Inglaterra y Argentina, rivales desde hace 40 años

El enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina vuelve a ocupar el centro de la escena mundial.

La rivalidad comenzó en los Mundiales de las décadas de 1960, pero adquirió una dimensión histórica tras el encuentro de México 1986, cuando Diego Maradona firmó la recordada ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’, en un partido disputado cuatro años después de la Guerra de las Malvinas.

En total, ambos equipos se han enfrentado 14 veces, con un balance de seis victorias para Inglaterra, cinco empates y tres triunfos para Argentina. El duelo de Atlanta es el decimoquinto capítulo de esa historia.

Los ingleses avanzaron tras derrotar 2-1 a Noruega en tiempo extra. Harry Kane y Jude Bellingham han sido la principal referencia ofensiva del equipo, al participar en 12 de los 13 goles anotados por Inglaterra en el torneo.

Noruega terminó su sueño mundialista en un apretado partido ante Inglaterra. (Foto: EFE).

Pese a la clasificación, el técnico Thomas Tuchel se mostró autocrítico: “Nos hicimos la vida muy, muy difícil hoy. El resultado es fantástico. Estamos entre los últimos cuatro. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento... en ningún sentido”, declaró tras vencer a Noruega.

Bellingham respondió destacando el esfuerzo del equipo: “Fue complicado en la cancha. Es un torneo arduo. Mis pensamientos y mi agradecimiento van para los jugadores que dejaron la piel”.

La selección de Argentina también necesitó la prórroga para superar 3-1 a Suiza. Julián Álvarez marcó el gol que destrabó el encuentro al minuto 112 y Lautaro Martínez sentenció el marcador.

Tras la clasificación, Lionel Messi reconoció la dificultad del encuentro y anticipó el siguiente reto: “Fue un partido extremadamente difícil, pero lo más importante es que terminó bien y que dimos otro paso adelante. Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo”.

Sobre Inglaterra, Lio añadió: “Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal, pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota”.

Francia vs. España: Duelo de favoritas del Mundial

El partido de Dallas enfrenta a dos selecciones que llegaron al torneo como candidatas al título.

Francia recuperó sensaciones en los cuartos de final tras eliminar a Marruecos y mantiene una ofensiva liderada por Kylian Mbappé, quien comparte el liderato de goleo del torneo con Lionel Messi, y Ousmane Dembélé.

España alcanzó las semifinales después de superar dos eliminatorias cerradas frente a Portugal y Bélgica. El conjunto español ha incorporado más variantes ofensivas conforme avanzó el torneo y llega con el antecedente reciente de haber vencido dos veces a Francia en competencias oficiales.

Calendario del Mundial 2026

Tras los duelos de semifinales, al fin conoceremos los duelos por el campeonato y el tercer lugar, programados para el siguiente fin de semana:

Partido por el tercer lugar: Sábado 18 de julio 2026 , 15:00 horas (tiempo central de México) en el Estadio Miami.

, 15:00 horas (tiempo central de México) en el Estadio Miami. Final del Mundial 2026: Domingo 19 de julio 2026, 13:00 horas (tiempo central de México) en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey, en un duelo que tendrá un espectácular show de medio tiempo con BTS, Shakira, Justin Bieber y más.

Con información de EFE y AP.