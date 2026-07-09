Francia vs. Marruecos HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO a Mbappé en cuartos de final del Mundial 2026?

¡Se busca al primer semifinalista! Francia y Marruecos chocan por el primer boleto a la ronda de los mejores cuatro (FOtoarte: El Financiero / Créditos: xinhua-news).

La selección de Francia y Marruecos abren este jueves los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un duelo que revive la semifinal de Qatar 2022.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps busca obtener su tercer pase consecutivo a semifinales, mientras que los ‘Leones del Atlas’ intentan cobrar revancha y seguir escribiendo su historia en el torneo.

El encuentro también enfrenta a dos selecciones que llegan con trayectorias sólidas. Francia ganó sus cinco partidos del Mundial y recuperó el primer lugar del Ranking FIFA, mientras que Marruecos se instala entre los ocho mejores del torneo tras consolidarse como una de las selecciones más competitivas de la actualidad.

Francia vs. Marruecos: Hora y canal de transmisión

El partido se disputa este jueves 9 de julio en el Estadio Boston, sede que alberga su último encuentro de la Copa del Mundo 2026.

Horario en México: 2:00 de la tarde (tiempo del centro de México)

2:00 de la tarde (tiempo del centro de México) Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX y TV Azteca

Además podrás seguir todas las acciones mediante la cobertura de El Financiero Deportes.

El ganador avanzará a las semifinales del 14 de julio en Dallas, donde enfrentará al vencedor de la serie entre España y Bélgica.

Mbappé fue criticado en Paraguay por su actitud frente al portero paraguayo (Foto: AP).

Así llega Francia a los cuartos de final del Mundial 2026

El equipo de Deschamps dominó el Grupo I con victorias sobre Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1). Posteriormente eliminó a Suecia por 3-0 en los dieciseisavos de final y superó 1-0 a Paraguay en octavos gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé.

Francia afronta el compromiso como líder del Ranking FIFA y con una ofensiva encabezada por Mbappé, el Balón de Oro Ousmane Dembélé y Michael Olise.

No obstante, el entrenador francés mantiene algunas dudas en su once. Aurélien Tchouaméni continúa bajo evaluación por molestias físicas, mientras que Bradley Barcola y Désiré Doué compiten por un lugar en el extremo izquierdo.

En conferencia de prensa, Deschamps destacó la dificultad del rival. “Marruecos es un equipo excelente, con individualidades de gran nivel. Les gusta tener el balón, atacar y marcar goles. Tenemos que estar preparados para dar nuestra mejor versión”, afirmó.

El seleccionador también confirmó que la FIFA rechazó la apelación por la tarjeta amarilla mostrada a Michael Olise, por lo que el atacante jugará condicionado: otra amonestación lo dejaría fuera de una eventual semifinal.

Mbappé encabeza a la Francia de Deschamps. EFE/EPA/WILL OLIVER (WILL OLIVER/EFE)

¿Cómo llega Marruecos a los cuartos del Mundial 2026?

La selección dirigida por Mohamed Ouahbi empató 1-1 con Brasil en su debut y después venció a Escocia (1-0) y Haití (4-2) para avanzar como segunda del Grupo C. En las rondas eliminatorias dejó fuera a Países Bajos en penales y derrotó 3-0 al anfitrión Canadá con un doblete de Azzedine Ounahi y otro tanto de Soufiane Rahimi.

Marruecos disputa por segunda Copa del Mundo consecutiva unos cuartos de final, después de convertirse en Qatar 2022 en la primera selección africana que alcanzó las semifinales. Ahora busca superar el obstáculo que representó Francia hace cuatro años.

La principal incógnita del conjunto africano es Ismael Saibari, quien sufrió molestias musculares frente a Canadá. Si no está disponible, Rahimi apunta a ocupar su lugar en el ataque.

El crecimiento de Marruecos también se refleja en la clasificación mundial de la FIFA, donde escaló hasta el sexto puesto antes de enfrentar este compromiso.

Achraf Hakimi encabeza a Marruecos. EFE/EPA/SAM WASSON (SAM WASSON/EFE)

Francia vs. Marruecos: Posibles alineaciones

Este es el posible XI de Francia, con Koné casi seguro ante las dudas de Tchouaméni y la posible rotación en la izquierda del ataque:

Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

William Saliba

Lucas Digne

Manu Koné

Adrien Rabiot

Michael Olise

Ousmane Dembélé

Bradley Barcola o Désiré Doué

Kylian Mbappé

Sin mayores sorpresas a expensas de Saibari se recupere al 100%, así saldría Marruecos:

Yassine Bounou

Achraf Hakimi

Issa Diop

Redouane Halhal

Noussair Mazraoui

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Azzedine Ounahi

Brahim Díaz

Bilal El Khannouss

Soufiane Rahimi

Con información de EFE y AP.