Donald Trump termina alto al fuego con Irán: No quiere negociar más y llama ‘enfermos’ a iraníes

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su alto al fuego provisional con Irán ha terminado, lo que aumenta la posibilidad de un nuevo conflicto militar entre ambos países.

“Para mí, creo que ya se acabó”, dijo este miércoles 8 de julio en Ankara, sentado junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre anual de la alianza militar. “En mi opinión, es una pérdida de tiempo”.

Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que Estados Unidos lanzara una nueva oleada de ataques contra Irán y revocara una exención que permitía la venta de petróleo iraní. Estas acciones, tomadas en respuesta a los recientes ataques contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz, provocaron una nueva volatilidad en los mercados energéticos y pusieron a prueba un acuerdo de paz ya de por sí frágil entre Washington y Teherán.

“No quiero tener nada que ver con ellos, pero son escoria”, dijo Trump. “¿Saben lo que es escoria? Son escoria. Son gente enferma, están dirigidos por gente enferma, son gente cruel y violenta, y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”.

Aun así, Trump afirmó que no impediría que los negociadores continuaran dialogando, a pesar de expresar su pesimismo sobre esa táctica.

“Algo les pasa, están chiflados”, dijo. “Pueden hablar, pero creo que están perdiendo el tiempo”.

EU e Irán intensifican ataques

Tres buques fueron atacados en Ormuz, aparentemente por Irán, país que ha declarado repetidamente que no permitirá el tránsito de embarcaciones por esta crucial vía marítima energética sin su autorización. El cese de los ataques contra el transporte marítimo comercial y la exención otorgada por Estados Unidos fueron elementos centrales de un memorando de entendimiento que detuvo los combates entre Estados Unidos e Irán y estableció un período de 60 días para negociaciones sobre un acuerdo de paz más amplio.

En conjunto, estos acontecimientos representaron la amenaza más grave para el acuerdo de paz provisional. Estados Unidos culpó a Irán de los ataques contra buques, mientras que Teherán afirmó que los ataques militares y la revocación de la exención violaban el acuerdo entre ambos países.

Los precios del petróleo, que alcanzaron un máximo cercano a los 125 dólares por barril a finales de abril, habían vuelto a los niveles previos al conflicto este mes ante las señales de recuperación. Pero tras la decisión del Tesoro, los precios del petróleo volvieron a dispararse el martes.

Un funcionario estadounidense afirmó que los negociadores seguirían trabajando para alcanzar un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán, pero incluso antes de la reciente escalada, la perspectiva de un acuerdo más amplio seguía siendo incierta. Existen varios puntos conflictivos por resolver, como los futuros peajes para el tráfico a través del estrecho de Ormuz, el descongelamiento de los activos iraníes y el programa nuclear de Irán.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se reanudaron la semana pasada tras el intercambio de ataques entre ambos países. Sin embargo, las negociaciones se suspendieron nuevamente mientras Irán celebra un funeral multitudinario de una semana de duración en honor al difunto líder supremo Ali Jamenei, asesinado el primer día del conflicto a finales de febrero.

Qatar ha anunciado que la próxima reunión se programará lo antes posible tras los cortejos fúnebres. Jamenei será enterrado en su ciudad natal de Mashhad el 9 de julio.

Trump ha declarado que prefiere llegar a un acuerdo con Irán, pero también ha amenazado con reanudar los ataques si ese resultado no se materializa. La guerra ha perjudicado la posición política del presidente en un momento crítico para su partido, que se enfrenta a un camino difícil para mantener el control del Congreso en las elecciones en EU de mitad de mandato de noviembre.

Los altos precios de la energía agravaron la preocupación de los votantes por su situación económica, y los índices de aprobación de Trump se encuentran cerca de mínimos históricos, con votantes descontentos con su gestión de la economía y la guerra. Trump ha insistido en que el fin de las hostilidades traerá un alivio inmediato a los estadounidenses en las gasolineras y que las ganancias en la bolsa impulsarán a los hogares. Sin embargo, no está claro cuándo podrán los flujos de energía volver a los niveles previos a la guerra.