Detienen a Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, en CDMX tras acusaciones de violencia

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido en la Ciudad de México, luego de las acusaciones en su contra por agredir a su pareja.

Los hechos ocurrieron a las 17:32 horas de este martes 7 de julio, días después de que Felicia Jiménez, su pareja, presentara una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia familiar.

El Registro Nacional de Detenciones indica que Rodríguez Padilla quedó a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público Común, en las instalaciones ubicadas sobre calle Monte Albán, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, mientras que al momento de la consulta su estatus aparecía como “en traslado”, esto tras ser detenido por la policía ministerial.

La ficha describe al detenido como una persona de aproximadamente 1.78 metros de estatura, tez blanca, cabello blanco, quien vestía playera blanca y pantalón de vestir al momento de la detención.

El lugar del aseguramiento fue registrado en la calle Monte Albán, entre las vialidades Diagonal San Antonio, Eje Central Lázaro Cárdenas, Doctor Velasco, Doctor Jiménez y Doctor Lavista, en la Ciudad de México.

Agresiones de Víctor Rodríguez hacia su esposa comenzaron en 2022

De acuerdo con María Felicia Jiménez, las agresiones de Víctor Rodríguez comenzaron desde 2022, y que incluso su actitud hacia ella se volvió más violenta desde que asumió la dirección de Pemex.

Además de los golpes, la mujer denunció que recibió amenazas, ya que cada que le decía que iba a denunciar, el exdirector de Pemex respondía que era su palabra contra la de él.

Sin embargo, luego de que se viralizara una agresión de Víctor Rodríguez cometida presuntamente el 15 de marzo, María Felicia Jiménez presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

Como respuesta, la Fiscalía de Morelos le proporcionó medidas de protección mientras avanzan las investigaciones.

Víctor Rodríguez, dispuesto a colaborar con autoridades tras acusaciones

En un posicionamiento difundido el pasado 26 de junio, Víctor Rodríguez Padilla afirmó que decidió separarse de “cualquier cargo público” para enfrentar el proceso “estrictamente como ciudadano” y, según dijo, evitar cualquier interferencia en las investigaciones.

“Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”, expresó el exdirector de Pemex, al tiempo que solicitó respeto a la privacidad de su familia.

Asimismo, aseguró que colaborará con las autoridades competentes y manifestó su confianza en que las instituciones esclarezcan los hechos “con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”.

Con información de Héctor Usla.