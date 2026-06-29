Sheinbaum ‘cierra la puerta’ a Víctor Rodríguez: ‘Ya no ocupará ningún cargo público’

La presidenta Claudia Sheinbaum ‘cerró la puerta’ a Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, para ocupar algún cargo público tras las acusaciones de violencia contra su esposa y exigió que se aplique todo el peso de la Ley.

“Aprovecho para aclarar, a Víctor Rodríguez lo íbamos a nombrar director del Instituto de Energías Renovables en CFE, yo no había firmado el nombramiento, entonces no se le retira de un cargo y no tomará ningún otro cargo en ninguna dependencia”, dijo la mandataria en su conferencia ‘mañanera’ de este lunes.

Al ser cuestionada sobre la denuncia de violencia doméstica hecha por la esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos, la mandataria aseguró que no se tolerará ni encubrirá a ningún servidor público por ejercer violencia contra las mujeres.

“Cero impunidad en la violencia contra las mujeres, esto es un asunto de que se aplique la ley que es igual para todos”, agregó la mandataria quien añadió que la Secretaría de las Mujeres ya estableció contacto con la víctima.

¿Qué sabemos de las acusaciones contra Víctor Rodríguez por violentar a su esposa?

Víctor Rodríguez fue acusado de violencia doméstica por su pareja María Felicia Jiménez, luego de que se dieran a conocer una serie de videos a través de redes sociales y un mensaje de auxilio de la víctima dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La grabación fue hecha el 15 de marzo con una cámara de vigilancia y muestra el momento en el que el exfuncionario agreder físicamente a su esposa en su casa.

En los cuatro minutos y cuarenta segundos de uno de los videos se observa a la agredida al proteger un maletín verde mientras ambos discuten, aunque el audio no está disponible. En distintos momentos, la mujer recibe golpes en el rostro, es jalada del cabello y sometida contra el suelo por Víctor Rodríguez.

En el mensaje publicado por la mujer, denunció la violencia ejercida por quien entonces era director de Pemex.

“En su casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de la presidencia”, escribió la víctima.

Esposa de Víctor Rodríguez asegura que teme al exfuncionario

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, denunció más casos de violencia contra ella y sus hijos, así como intentos de ‘silenciarla’ tras la difusión de los videos con los que denunció al exfuncionario.

“Tengo miedo de él, de sus influencias, de todas las personas que lo apoyan en el silencio porque todos estos temas de bloquearme las redes no lo ha hecho él solo, los ha hecho con una red de apoyo”, dijo la mujer en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

María Felicia también responsabilizó a Víctor Rodríguez de los intentos de censura sufridos contra ella en las últimas 72 horas.

La esposa del exdirector de Pemex explicó que desde la difusión del material fue eliminado su perfil en la red social X y también su línea telefónica, por lo que ahora solo se comunica vía WhatsApp o con una conexión a internet.

*Con información de EFE