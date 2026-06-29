‘No sabemos si es cierto’: Sheinbaum critica al NYT por nota sobre presuntos informantes de Morena a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que grupos de la derecha en EU buscan influir en las elecciones en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la publicación del New York Times en la que aseguró que hay funcionarios de Morena que son informantes del Gobierno de Estados Unidos en presuntos casos de corrupción.

“Fíjense en la nota: ¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice de los mejores del mundo? Básicamente dice: ‘Me dijo una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos’ Esa es la nota", comentó en la ‘mañanera’ de este lunes 29 de junio.

Sobre lo publicado por el NYT, Claudia Sheinbaum remarcó que “primero, no sabemos si es cierto. No tenemos ninguna información de que alguien esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos”.

“¿Además, informando sobre qué? ¿Cómo vamos a opinar sobre algo de lo que no tenemos conocimiento?“, reclamó.

Alfonso Durazo pide aclaración al NYT

El gobernador de Sinaloa mandó una carta al diario en la que negó estar bajo investigación por las autoridades de EU, luego de que en la nota, el NYT señaló que el funcionario es uno de los “objetivos de las investigaciones” del país estadounidense por corrupción.

“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra”, escribió en la carta dirigida a Joseph Kahn y A. G. Sulzberger, editor ejecutivo y presidente del NYT, respectivamente.

El reportaje del NYT también señaló a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, como presunto sujeto de investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

En la nota, el diario afirmó que, de acuerdo con fuentes, al menos una decena de mandatarios estatales y legisladores de Morena analizan la posibilidad de ser informantes para el Gobierno de EU, esto gracias a una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés).

“Muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos”, señaló el NYT.

Con información de EFE