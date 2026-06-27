Salgado renuncia a competir por candidatura en Guerrero y reprocha a Morena pasar sobre la Constitución

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio anunció que no contenderá por la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, luego de que Morena le notificó que no aceptaría su registro.

El legislador federal explicó que la dirigencia nacional del partido le comunicó que, debido a su parentesco con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de quien es padre, no podría participar en el proceso interno.

“A mí ya me dijeron que no se puede, que no van a admitir mi registro ni me van a mandar a la encuesta. Yo pregunté por qué. ‘Pues tú lo sabes, Félix, tú eres el padre de la gobernadora y aquí (en Morena) está prohibido el nepotismo; bueno, está bien, son las reglas de Morena y se respetan’”, comentó a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Félix Salgado reprocha a Morena que no puede estar ‘encima de la Constitución’

Afirmó que la Constitución le garantiza el derecho a ser votado; sin embargo, señaló que privilegiará el respeto a las reglas internas de Morena y, por ello, descartó presentar algún recurso jurídico para impugnar la decisión.

“Una autodeterminación de un partido no puede estar por encima del lineamiento de la Constitución; no pueden estar por encima de la Constitución ningún partido ni ningún lineamiento (...) Yo no voy a impugnar, no soy de pleitos ni de tribunales”, agregó.

Asimismo, aseguró que continuará en Morena y expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la dirigencia nacional de ese partido y a la administración estatal que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Finalmente, informó que en los próximos días recorrerá diversos municipios de Guerrero para participar en asambleas informativas con el propósito de promover la defensa de la Cuarta Transformación, la soberanía nacional y el proyecto político del gobierno federal. Con ello, descartó cualquier intención de buscar la candidatura al gobierno del estado.

Tras el registro de aspirantes, realizado el martes pasado ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Félix Salgado comentó que todavía analizaba si se registraría o no, ya que tenía de plazo hasta este sábado. Además, aseguró que tenía derecho a registrarse.

Pese a ello, existen aspirantes registrados que tienen parentesco con los actuales titulares de los gobiernos estatales, como Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de Layda Sansores, gobernadora de Campeche. Ellos argumentan que no mantienen comunicación desde hace un año ni abordan asuntos del gobierno estatal; sin embargo, esa situación no representó un impedimento para aceptar su registro.